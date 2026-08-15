KW 33: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 33/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 07.08.2026 und dem 14.08.2026. Stand ist der 14.08.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: LANXESS
LANXESS: -8,76 Prozent
Quelle: Lanxess
Platz 49: Bechtle
Bechtle: -7,87 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 48: TUI
TUI: -6,69 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 47: RATIONAL
RATIONAL: -6,23 Prozent
Quelle: Rational
Platz 46: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -5,18 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 45: TRATON
TRATON: -4,95 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 44: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -4,65 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 43: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -4,47 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 42: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -4,11 Prozent
Quelle: FUCHS PETROLUB
Platz 41: Salzgitter
Salzgitter: -3,81 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 40: Aurubis
Aurubis: -3,45 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 39: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -3,01 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 38: AUTO1
AUTO1: -2,57 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 37: Lufthansa
Lufthansa: -2,57 Prozent
Quelle: Vacclav / Shutterstock.com
Platz 36: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -2,56 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 35: PUMA SE
PUMA SE: -2,14 Prozent
Quelle: Puma
Platz 34: Fraport
Fraport: -2,02 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 33: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -1,74 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 32: RTL
RTL: -1,68 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 31: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -1,37 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 30: KRONES
KRONES: -1,37 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 29: DEUTZ
DEUTZ: -1,26 Prozent
Quelle: DEUTZ AG
Platz 28: AUMOVIO
AUMOVIO: -1,20 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 27: freenet
freenet: -0,83 Prozent
Quelle: freenet
Platz 26: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -0,61 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 25: Delivery Hero
Delivery Hero: -0,27 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 24: K+S
K+S: -0,21 Prozent
Quelle: K+S
Platz 23: CTS Eventim
CTS Eventim: 0,09 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 22: Evonik
Evonik: 0,17 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 21: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 0,36 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 20: Porsche vz
Porsche vz: 0,73 Prozent
Quelle: porsche
Platz 19: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 0,84 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 18: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 0,91 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 17: Nordex
Nordex: 0,93 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 16: Talanx
Talanx: 1,72 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 15: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 1,90 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 14: Sartorius vz
Sartorius vz: 2,28 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 13: KION GROUP
KION GROUP: 2,45 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 12: United Internet
United Internet: 2,68 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 11: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 2,89 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 10: RENK
RENK: 3,40 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 9: Schaeffler
Schaeffler: 3,50 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 8: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 3,52 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 7: IONOS
IONOS: 3,80 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 6: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 3,84 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 5: HENSOLDT
HENSOLDT: 6,38 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 4: JENOPTIK
JENOPTIK: 7,31 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 3: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 10,08 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 2: Siltronic
Siltronic: 12,22 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 17,91 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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