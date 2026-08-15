DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,02 -2,8%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.417 -0,1%Euro 1,1570 ±0,0%Öl 88,5 +1,7%Gold 4.376 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance

KW 33: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 33: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
32,464.39 EUR 199.53 EUR 0.62 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 33 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 33/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 07.08.2026 und dem 14.08.2026. Stand ist der 14.08.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

LANXESS

Platz 50: LANXESS

LANXESS: -8,76 Prozent

Quelle: Lanxess

Bechtle

Platz 49: Bechtle

Bechtle: -7,87 Prozent

Quelle: Bechtle AG

TUI

Platz 48: TUI

TUI: -6,69 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

RATIONAL

Platz 47: RATIONAL

RATIONAL: -6,23 Prozent

Quelle: Rational

Porsche Automobil

Platz 46: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -5,18 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

TRATON

Platz 45: TRATON

TRATON: -4,95 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Bilfinger SE

Platz 44: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -4,65 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

TAG Immobilien

Platz 43: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -4,47 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

FUCHS SE VZ

Platz 42: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -4,11 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

Salzgitter

Platz 41: Salzgitter

Salzgitter: -3,81 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Aurubis

Platz 40: Aurubis

Aurubis: -3,45 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Aroundtown SA

Platz 39: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -3,01 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

AUTO1

Platz 38: AUTO1

AUTO1: -2,57 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Lufthansa

Platz 37: Lufthansa

Lufthansa: -2,57 Prozent

Quelle: Vacclav / Shutterstock.com

LEG Immobilien

Platz 36: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -2,56 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

PUMA SE

Platz 35: PUMA SE

PUMA SE: -2,14 Prozent

Quelle: Puma

Fraport

Platz 34: Fraport

Fraport: -2,02 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

DWS Group GmbH

Platz 33: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: -1,74 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

RTL

Platz 32: RTL

RTL: -1,68 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Knorr-Bremse

Platz 31: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -1,37 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

KRONES

Platz 30: KRONES

KRONES: -1,37 Prozent

Quelle: Krones AG

DEUTZ

Platz 29: DEUTZ

DEUTZ: -1,26 Prozent

Quelle: DEUTZ AG

AUMOVIO

Platz 28: AUMOVIO

AUMOVIO: -1,20 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

freenet

Platz 27: freenet

freenet: -0,83 Prozent

Quelle: freenet

HUGO BOSS

Platz 26: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -0,61 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

Delivery Hero

Platz 25: Delivery Hero

Delivery Hero: -0,27 Prozent

Quelle: Delivery Hero

K+S

Platz 24: K+S

K+S: -0,21 Prozent

Quelle: K+S

CTS Eventim

Platz 23: CTS Eventim

CTS Eventim: 0,09 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Evonik

Platz 22: Evonik

Evonik: 0,17 Prozent

Quelle: Evonik

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 21: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 0,36 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Porsche vz

Platz 20: Porsche vz

Porsche vz: 0,73 Prozent

Quelle: porsche

HELLA GmbH

Platz 19: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 0,84 Prozent

Quelle: HELLA

WACKER CHEMIE

Platz 18: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 0,91 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

Nordex

Platz 17: Nordex

Nordex: 0,93 Prozent

Quelle: Nordex AG

Talanx

Platz 16: Talanx

Talanx: 1,72 Prozent

Quelle: Talanx AG

Nemetschek SE

Platz 15: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 1,90 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Sartorius vz

Platz 14: Sartorius vz

Sartorius vz: 2,28 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

KION GROUP

Platz 13: KION GROUP

KION GROUP: 2,45 Prozent

Quelle: KION GROUP

United Internet

Platz 12: United Internet

United Internet: 2,68 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

AIXTRON SE

Platz 11: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 2,89 Prozent

Quelle: AIXTRON

RENK

Platz 10: RENK

RENK: 3,40 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Schaeffler

Platz 9: Schaeffler

Schaeffler: 3,50 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

flatexDEGIRO

Platz 8: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 3,52 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

IONOS

Platz 7: IONOS

IONOS: 3,80 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Elmos Semiconductor

Platz 6: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 3,84 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

HENSOLDT

Platz 5: HENSOLDT

HENSOLDT: 6,38 Prozent

Quelle: HENSOLDT

JENOPTIK

Platz 4: JENOPTIK

JENOPTIK: 7,31 Prozent

Quelle: JENOPTIK

thyssenkrupp

Platz 3: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 10,08 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Siltronic

Platz 2: Siltronic

Siltronic: 12,22 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 1: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 17,91 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.