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Performance

KW 35: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 35: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
33,029.91 EUR 82.63 EUR 0.25 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 35 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 35/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 21.08.2026 und dem 28.08.2026. Stand ist der 28.08.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Aroundtown SA

Platz 50: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -3,66 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Siltronic

Platz 49: Siltronic

Siltronic: -3,34 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Elmos Semiconductor

Platz 48: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -2,92 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

AIXTRON SE

Platz 47: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -2,89 Prozent

Quelle: AIXTRON

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 46: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -2,45 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

HENSOLDT

Platz 45: HENSOLDT

HENSOLDT: -2,35 Prozent

Quelle: HENSOLDT

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 44: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -2,18 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Schaeffler

Platz 43: Schaeffler

Schaeffler: -1,44 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

AUMOVIO

Platz 42: AUMOVIO

AUMOVIO: -1,37 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Nordex

Platz 41: Nordex

Nordex: -0,98 Prozent

Quelle: Nordex AG

RENK

Platz 40: RENK

RENK: -0,53 Prozent

Quelle: RENK Group AG

FUCHS SE VZ

Platz 39: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -0,35 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

K+S

Platz 38: K+S

K+S: -0,31 Prozent

Quelle: K+S

CTS Eventim

Platz 37: CTS Eventim

CTS Eventim: -0,17 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

HELLA GmbH

Platz 36: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -0,14 Prozent

Quelle: HELLA

Aurubis

Platz 35: Aurubis

Aurubis: -0,06 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

LEG Immobilien

Platz 34: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 0,30 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Delivery Hero

Platz 33: Delivery Hero

Delivery Hero: 0,60 Prozent

Quelle: Delivery Hero

RATIONAL

Platz 32: RATIONAL

RATIONAL: 0,80 Prozent

Quelle: Rational

freenet

Platz 31: freenet

freenet: 0,82 Prozent

Quelle: freenet

Fraport

Platz 30: Fraport

Fraport: 1,19 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

HUGO BOSS

Platz 29: HUGO BOSS

HUGO BOSS: 1,31 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

TAG Immobilien

Platz 28: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 1,71 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

RTL

Platz 27: RTL

RTL: 1,91 Prozent

Quelle: RTL Group

Porsche vz

Platz 26: Porsche vz

Porsche vz: 2,09 Prozent

Quelle: porsche

Evonik

Platz 25: Evonik

Evonik: 2,23 Prozent

Quelle: Evonik

PUMA SE

Platz 24: PUMA SE

PUMA SE: 2,44 Prozent

Quelle: Puma

Porsche Automobil

Platz 23: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 2,47 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Sartorius vz

Platz 22: Sartorius vz

Sartorius vz: 2,71 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

TRATON

Platz 21: TRATON

TRATON: 2,94 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

DWS Group GmbH

Platz 20: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 3,17 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Knorr-Bremse

Platz 19: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 3,60 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Talanx

Platz 18: Talanx

Talanx: 3,81 Prozent

Quelle: Talanx AG

IONOS

Platz 17: IONOS

IONOS: 4,01 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

WACKER CHEMIE

Platz 16: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 4,14 Prozent

Quelle: Wacker Chemie

JENOPTIK

Platz 15: JENOPTIK

JENOPTIK: 4,21 Prozent

Quelle: JENOPTIK

TUI

Platz 14: TUI

TUI: 4,28 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

LANXESS

Platz 13: LANXESS

LANXESS: 4,47 Prozent

Quelle: Lanxess

KRONES

Platz 12: KRONES

KRONES: 4,50 Prozent

Quelle: Krones AG

Lufthansa

Platz 11: Lufthansa

Lufthansa: 5,07 Prozent

Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

AUTO1

Platz 10: AUTO1

AUTO1: 5,20 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

flatexDEGIRO

Platz 9: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 6,48 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Bechtle

Platz 8: Bechtle

Bechtle: 7,04 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Nemetschek SE

Platz 7: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 7,60 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Salzgitter

Platz 6: Salzgitter

Salzgitter: 9,67 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

KION GROUP

Platz 5: KION GROUP

KION GROUP: 9,68 Prozent

Quelle: KION GROUP

thyssenkrupp

Platz 4: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 10,25 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

United Internet

Platz 3: United Internet

United Internet: 10,59 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Bilfinger SE

Platz 2: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 12,77 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

DEUTZ

Platz 1: DEUTZ

DEUTZ: 24,64 Prozent

Quelle: DEUTZ

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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