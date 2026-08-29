KW 35: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 35/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 21.08.2026 und dem 28.08.2026. Stand ist der 28.08.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -3,66 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 49: Siltronic
Siltronic: -3,34 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 48: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -2,92 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 47: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -2,89 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 46: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -2,45 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 45: HENSOLDT
HENSOLDT: -2,35 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 44: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -2,18 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 43: Schaeffler
Schaeffler: -1,44 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 42: AUMOVIO
AUMOVIO: -1,37 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 41: Nordex
Nordex: -0,98 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 40: RENK
RENK: -0,53 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 39: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -0,35 Prozent
Quelle: FUCHS PETROLUB
Platz 38: K+S
K+S: -0,31 Prozent
Quelle: K+S
Platz 37: CTS Eventim
CTS Eventim: -0,17 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 36: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -0,14 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 35: Aurubis
Aurubis: -0,06 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 34: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 0,30 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 33: Delivery Hero
Delivery Hero: 0,60 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 32: RATIONAL
RATIONAL: 0,80 Prozent
Quelle: Rational
Platz 31: freenet
freenet: 0,82 Prozent
Quelle: freenet
Platz 30: Fraport
Fraport: 1,19 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 29: HUGO BOSS
HUGO BOSS: 1,31 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 28: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 1,71 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 27: RTL
RTL: 1,91 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 26: Porsche vz
Porsche vz: 2,09 Prozent
Quelle: porsche
Platz 25: Evonik
Evonik: 2,23 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 24: PUMA SE
PUMA SE: 2,44 Prozent
Quelle: Puma
Platz 23: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 2,47 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 22: Sartorius vz
Sartorius vz: 2,71 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 21: TRATON
TRATON: 2,94 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 20: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 3,17 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 19: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 3,60 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 18: Talanx
Talanx: 3,81 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 17: IONOS
IONOS: 4,01 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 16: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 4,14 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 15: JENOPTIK
JENOPTIK: 4,21 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 14: TUI
TUI: 4,28 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 13: LANXESS
LANXESS: 4,47 Prozent
Quelle: Lanxess
Platz 12: KRONES
KRONES: 4,50 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 11: Lufthansa
Lufthansa: 5,07 Prozent
Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Platz 10: AUTO1
AUTO1: 5,20 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 9: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 6,48 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 8: Bechtle
Bechtle: 7,04 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 7: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 7,60 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 6: Salzgitter
Salzgitter: 9,67 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 5: KION GROUP
KION GROUP: 9,68 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 4: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 10,25 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 3: United Internet
United Internet: 10,59 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 2: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 12,77 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 1: DEUTZ
DEUTZ: 24,64 Prozent
Quelle: DEUTZ
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