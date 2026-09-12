KW 37: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 37/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 04.09.2026 und dem 11.09.2026. Stand ist der 11.09.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -12,67 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 49: PUMA SE
PUMA SE: -8,98 Prozent
Quelle: Puma
Platz 48: AUTO1
AUTO1: -8,62 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 47: LANXESS
LANXESS: -8,18 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 46: Salzgitter
Salzgitter: -8,04 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 45: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -7,59 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 44: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -7,45 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 43: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -6,41 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 42: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -4,93 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 41: KION GROUP
KION GROUP: -4,77 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 40: Talanx
Talanx: -4,72 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 39: RATIONAL
RATIONAL: -4,49 Prozent
Quelle: Rational
Platz 38: Siltronic
Siltronic: -4,42 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 37: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -4,15 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 36: Evonik
Evonik: -3,98 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 35: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -3,87 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 34: HENSOLDT
HENSOLDT: -3,84 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 33: Fraport
Fraport: -3,68 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 32: KRONES
KRONES: -3,59 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 31: RENK
RENK: -3,29 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 30: Schaeffler
Schaeffler: -3,23 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 29: CTS Eventim
CTS Eventim: -3,07 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 28: TRATON
TRATON: -3,06 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 27: TUI
TUI: -2,50 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 26: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -2,30 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 25: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -1,88 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 24: Bechtle
Bechtle: -1,88 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 23: RTL
RTL: -1,84 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 22: Sartorius vz
Sartorius vz: -1,81 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 21: Lufthansa
Lufthansa: -1,58 Prozent
Quelle: Lufthansa
Platz 20: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -1,44 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 19: K+S
K+S: -1,43 Prozent
Quelle: K+S
Platz 18: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -1,38 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 17: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -1,25 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 16: Aurubis
Aurubis: -0,40 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 15: DEUTZ
DEUTZ: -0,16 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 14: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 0 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 13: IONOS
IONOS: 0,12 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 12: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 0,17 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 11: AUMOVIO
AUMOVIO: 0,40 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 10: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 0,66 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 9: Delivery Hero
Delivery Hero: 1,01 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 8: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 1,31 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 7: Porsche vz
Porsche vz: 1,40 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 6: United Internet
United Internet: 1,62 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 5: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 2,00 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 4: JENOPTIK
JENOPTIK: 2,89 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 3: freenet
freenet: 3,28 Prozent
Quelle: freenet
Platz 2: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 3,85 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 1: Nordex
Nordex: 7,13 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
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