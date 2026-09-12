DAX 25.569 +0,8%ESt50 6.325 +0,9%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,16 +1,8%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 66.575 +0,1%Euro 1,1598 ±0,0%Öl 104,6 -2,8%Gold 4.348 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance

KW 37: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 37: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
31,663.79 EUR 67.37 EUR 0.21 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 37 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 37/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 04.09.2026 und dem 11.09.2026. Stand ist der 11.09.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

flatexDEGIRO

Platz 50: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -12,67 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

PUMA SE

Platz 49: PUMA SE

PUMA SE: -8,98 Prozent

Quelle: Puma

AUTO1

Platz 48: AUTO1

AUTO1: -8,62 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

LANXESS

Platz 47: LANXESS

LANXESS: -8,18 Prozent

Quelle: LANXESS

Salzgitter

Platz 46: Salzgitter

Salzgitter: -8,04 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 45: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -7,59 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Bilfinger SE

Platz 44: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -7,45 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

TAG Immobilien

Platz 43: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -6,41 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

WACKER CHEMIE

Platz 42: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -4,93 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

KION GROUP

Platz 41: KION GROUP

KION GROUP: -4,77 Prozent

Quelle: KION GROUP

Talanx

Platz 40: Talanx

Talanx: -4,72 Prozent

Quelle: Talanx AG

RATIONAL

Platz 39: RATIONAL

RATIONAL: -4,49 Prozent

Quelle: Rational

Siltronic

Platz 38: Siltronic

Siltronic: -4,42 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Aroundtown SA

Platz 37: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -4,15 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Evonik

Platz 36: Evonik

Evonik: -3,98 Prozent

Quelle: Evonik

LEG Immobilien

Platz 35: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -3,87 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

HENSOLDT

Platz 34: HENSOLDT

HENSOLDT: -3,84 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Fraport

Platz 33: Fraport

Fraport: -3,68 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

KRONES

Platz 32: KRONES

KRONES: -3,59 Prozent

Quelle: Krones AG

RENK

Platz 31: RENK

RENK: -3,29 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Schaeffler

Platz 30: Schaeffler

Schaeffler: -3,23 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

CTS Eventim

Platz 29: CTS Eventim

CTS Eventim: -3,07 Prozent

Quelle: CTS Eventim

TRATON

Platz 28: TRATON

TRATON: -3,06 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

TUI

Platz 27: TUI

TUI: -2,50 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Knorr-Bremse

Platz 26: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -2,30 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

FUCHS SE VZ

Platz 25: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -1,88 Prozent

Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG

Bechtle

Platz 24: Bechtle

Bechtle: -1,88 Prozent

Quelle: Bechtle AG

RTL

Platz 23: RTL

RTL: -1,84 Prozent

Quelle: RTL Group

Sartorius vz

Platz 22: Sartorius vz

Sartorius vz: -1,81 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Lufthansa

Platz 21: Lufthansa

Lufthansa: -1,58 Prozent

Quelle: Lufthansa

HUGO BOSS

Platz 20: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -1,44 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

K+S

Platz 19: K+S

K+S: -1,43 Prozent

Quelle: K+S

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 18: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -1,38 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

HELLA GmbH

Platz 17: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -1,25 Prozent

Quelle: HELLA

Aurubis

Platz 16: Aurubis

Aurubis: -0,40 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

DEUTZ

Platz 15: DEUTZ

DEUTZ: -0,16 Prozent

Quelle: DEUTZ

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 14: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 0 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

IONOS

Platz 13: IONOS

IONOS: 0,12 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Porsche Automobil

Platz 12: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 0,17 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

AUMOVIO

Platz 11: AUMOVIO

AUMOVIO: 0,40 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

DWS Group GmbH

Platz 10: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 0,66 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Delivery Hero

Platz 9: Delivery Hero

Delivery Hero: 1,01 Prozent

Quelle: Delivery Hero

thyssenkrupp

Platz 8: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 1,31 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Porsche vz

Platz 7: Porsche vz

Porsche vz: 1,40 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

United Internet

Platz 6: United Internet

United Internet: 1,62 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Elmos Semiconductor

Platz 5: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 2,00 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

JENOPTIK

Platz 4: JENOPTIK

JENOPTIK: 2,89 Prozent

Quelle: JENOPTIK

freenet

Platz 3: freenet

freenet: 3,28 Prozent

Quelle: freenet

AIXTRON SE

Platz 2: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 3,85 Prozent

Quelle: AIXTRON

Nordex

Platz 1: Nordex

Nordex: 7,13 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.