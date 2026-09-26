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Performance

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
31,031.35 EUR 248.75 EUR 0.81 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 39 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 39/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 18.09.2026 und dem 25.09.2026. Stand ist der 25.09.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Porsche Automobil

Platz 50: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -9,32 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

LANXESS

Platz 49: LANXESS

LANXESS: -8,13 Prozent

Quelle: Lanxess

DEUTZ

Platz 48: DEUTZ

DEUTZ: -8,07 Prozent

Quelle: DEUTZ AG

Siltronic

Platz 47: Siltronic

Siltronic: -4,81 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

United Internet

Platz 46: United Internet

United Internet: -4,65 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Aroundtown SA

Platz 45: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -4,50 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Schaeffler

Platz 44: Schaeffler

Schaeffler: -4,33 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

K+S

Platz 43: K+S

K+S: -4,22 Prozent

Quelle: K+S

RENK

Platz 42: RENK

RENK: -4,01 Prozent

Quelle: RENK Group AG

RTL

Platz 41: RTL

RTL: -3,97 Prozent

Quelle: RTL Group

KRONES

Platz 40: KRONES

KRONES: -3,81 Prozent

Quelle: Krones AG

flatexDEGIRO

Platz 39: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -3,41 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Bilfinger SE

Platz 38: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -3,40 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

TRATON

Platz 37: TRATON

TRATON: -2,93 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

HENSOLDT

Platz 36: HENSOLDT

HENSOLDT: -2,89 Prozent

Quelle: HENSOLDT

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 35: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -2,78 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

KION GROUP

Platz 34: KION GROUP

KION GROUP: -2,71 Prozent

Quelle: KION GROUP

AUTO1

Platz 33: AUTO1

AUTO1: -2,08 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

LEG Immobilien

Platz 32: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -1,95 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

TAG Immobilien

Platz 31: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -1,76 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

DWS Group GmbH

Platz 30: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: -1,36 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 29: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -1,25 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

CTS Eventim

Platz 28: CTS Eventim

CTS Eventim: -0,99 Prozent

Quelle: CTS Eventim

Porsche vz

Platz 27: Porsche vz

Porsche vz: -0,78 Prozent

Quelle: xxx

freenet

Platz 26: freenet

freenet: -0,75 Prozent

Quelle: freenet

Delivery Hero

Platz 25: Delivery Hero

Delivery Hero: -0,44 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Talanx

Platz 24: Talanx

Talanx: -0,41 Prozent

Quelle: Talanx AG

AIXTRON SE

Platz 23: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -0,09 Prozent

Quelle: AIXTRON

Bechtle

Platz 22: Bechtle

Bechtle: 0,24 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Aurubis

Platz 21: Aurubis

Aurubis: 0,48 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Lufthansa

Platz 20: Lufthansa

Lufthansa: 0,71 Prozent

Quelle: Vacclav / Shutterstock.com

HELLA GmbH

Platz 19: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 1,01 Prozent

Quelle: HELLA

thyssenkrupp

Platz 18: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 1,05 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Nordex

Platz 17: Nordex

Nordex: 1,17 Prozent

Quelle: Nordex AG

IONOS

Platz 16: IONOS

IONOS: 1,41 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

PUMA SE

Platz 15: PUMA SE

PUMA SE: 1,68 Prozent

Quelle: Puma

Salzgitter

Platz 14: Salzgitter

Salzgitter: 1,75 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

WACKER CHEMIE

Platz 13: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 1,80 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

Knorr-Bremse

Platz 12: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 1,89 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

RATIONAL

Platz 11: RATIONAL

RATIONAL: 1,96 Prozent

Quelle: Rational

AUMOVIO

Platz 10: AUMOVIO

AUMOVIO: 2,36 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Ströer SE

Platz 9: Ströer SE

Ströer SE: 2,47 Prozent

Quelle: STRÖER

TUI

Platz 8: TUI

TUI: 2,71 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 7: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 2,81 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

JENOPTIK

Platz 6: JENOPTIK

JENOPTIK: 2,88 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Fraport

Platz 5: Fraport

Fraport: 2,88 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Elmos Semiconductor

Platz 4: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 3,84 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Sartorius vz

Platz 3: Sartorius vz

Sartorius vz: 4,45 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

FUCHS SE VZ

Platz 2: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 4,49 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

Evonik

Platz 1: Evonik

Evonik: 11,90 Prozent

Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Information

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