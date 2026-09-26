KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 39/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 18.09.2026 und dem 25.09.2026. Stand ist der 25.09.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -9,32 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 49: LANXESS
LANXESS: -8,13 Prozent
Quelle: Lanxess
Platz 48: DEUTZ
DEUTZ: -8,07 Prozent
Quelle: DEUTZ AG
Platz 47: Siltronic
Siltronic: -4,81 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 46: United Internet
United Internet: -4,65 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 45: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -4,50 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 44: Schaeffler
Schaeffler: -4,33 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 43: K+S
K+S: -4,22 Prozent
Quelle: K+S
Platz 42: RENK
RENK: -4,01 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 41: RTL
RTL: -3,97 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 40: KRONES
KRONES: -3,81 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 39: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -3,41 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 38: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -3,40 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 37: TRATON
TRATON: -2,93 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 36: HENSOLDT
HENSOLDT: -2,89 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 35: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -2,78 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 34: KION GROUP
KION GROUP: -2,71 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 33: AUTO1
AUTO1: -2,08 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 32: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -1,95 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 31: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -1,76 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 30: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -1,36 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 29: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -1,25 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 28: CTS Eventim
CTS Eventim: -0,99 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 27: Porsche vz
Porsche vz: -0,78 Prozent
Quelle: xxx
Platz 26: freenet
freenet: -0,75 Prozent
Quelle: freenet
Platz 25: Delivery Hero
Delivery Hero: -0,44 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 24: Talanx
Talanx: -0,41 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 23: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -0,09 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 22: Bechtle
Bechtle: 0,24 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 21: Aurubis
Aurubis: 0,48 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 20: Lufthansa
Lufthansa: 0,71 Prozent
Quelle: Vacclav / Shutterstock.com
Platz 19: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 1,01 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 18: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 1,05 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 17: Nordex
Nordex: 1,17 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 16: IONOS
IONOS: 1,41 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 15: PUMA SE
PUMA SE: 1,68 Prozent
Quelle: Puma
Platz 14: Salzgitter
Salzgitter: 1,75 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 13: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 1,80 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 12: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 1,89 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 11: RATIONAL
RATIONAL: 1,96 Prozent
Quelle: Rational
Platz 10: AUMOVIO
AUMOVIO: 2,36 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 9: Ströer SE
Ströer SE: 2,47 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 8: TUI
TUI: 2,71 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 7: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 2,81 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 6: JENOPTIK
JENOPTIK: 2,88 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 5: Fraport
Fraport: 2,88 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 4: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 3,84 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 3: Sartorius vz
Sartorius vz: 4,45 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 2: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 4,49 Prozent
Quelle: FUCHS PETROLUB
Platz 1: Evonik
Evonik: 11,90 Prozent
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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