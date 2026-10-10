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Performance

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
29,989.90 EUR 483.07 EUR 1.64 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 41 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 41/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 02.10.2026 und dem 09.10.2026. Stand ist der 09.10.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 50: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -14,55 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

JENOPTIK

Platz 49: JENOPTIK

JENOPTIK: -10,08 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Elmos Semiconductor

Platz 48: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -8,97 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

RENK

Platz 47: RENK

RENK: -8,65 Prozent

Quelle: RENK Group AG

AIXTRON SE

Platz 46: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -8,22 Prozent

Quelle: AIXTRON

Nordex

Platz 45: Nordex

Nordex: -7,71 Prozent

Quelle: Nordex AG

Fraport

Platz 44: Fraport

Fraport: -7,19 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Aroundtown SA

Platz 43: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -5,91 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Schaeffler

Platz 42: Schaeffler

Schaeffler: -5,62 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Siltronic

Platz 41: Siltronic

Siltronic: -5,55 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Lufthansa

Platz 40: Lufthansa

Lufthansa: -5,29 Prozent

Quelle: Lufthansa

TAG Immobilien

Platz 39: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -4,73 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

KION GROUP

Platz 38: KION GROUP

KION GROUP: -4,66 Prozent

Quelle: KION GROUP

flatexDEGIRO

Platz 37: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -4,54 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

freenet

Platz 36: freenet

freenet: -4,19 Prozent

Quelle: freenet

HENSOLDT

Platz 35: HENSOLDT

HENSOLDT: -3,93 Prozent

Quelle: HENSOLDT

United Internet

Platz 34: United Internet

United Internet: -3,90 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 33: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -3,72 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

K+S

Platz 32: K+S

K+S: -3,56 Prozent

Quelle: K+S

Bilfinger SE

Platz 31: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -3,44 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Porsche vz

Platz 30: Porsche vz

Porsche vz: -3,40 Prozent

Quelle: porsche

TUI

Platz 29: TUI

TUI: -2,87 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

DWS Group GmbH

Platz 28: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: -2,34 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

thyssenkrupp

Platz 27: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -2,21 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

AUMOVIO

Platz 26: AUMOVIO

AUMOVIO: -2,16 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

HELLA GmbH

Platz 25: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -1,99 Prozent

Quelle: HELLA

TRATON

Platz 24: TRATON

TRATON: -1,70 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

DEUTZ

Platz 23: DEUTZ

DEUTZ: -1,54 Prozent

Quelle: DEUTZ

LEG Immobilien

Platz 22: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -1,28 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Delivery Hero

Platz 21: Delivery Hero

Delivery Hero: -0,22 Prozent

Quelle: Delivery Hero

WACKER CHEMIE

Platz 20: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 0,11 Prozent

Quelle: Wacker Chemie

AUTO1

Platz 19: AUTO1

AUTO1: 0,49 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Sartorius vz

Platz 18: Sartorius vz

Sartorius vz: 0,64 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Knorr-Bremse

Platz 17: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 0,66 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

KRONES

Platz 16: KRONES

KRONES: 0,76 Prozent

Quelle: Krones AG

Bechtle

Platz 15: Bechtle

Bechtle: 1,87 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Talanx

Platz 14: Talanx

Talanx: 1,96 Prozent

Quelle: Talanx AG

Porsche Automobil

Platz 13: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 2,28 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

IONOS

Platz 12: IONOS

IONOS: 2,30 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Aurubis

Platz 11: Aurubis

Aurubis: 2,62 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Ströer SE

Platz 10: Ströer SE

Ströer SE: 2,91 Prozent

Quelle: STRÖER

RTL

Platz 9: RTL

RTL: 3,15 Prozent

Quelle: RTL Group

RATIONAL

Platz 8: RATIONAL

RATIONAL: 3,31 Prozent

Quelle: Rational

Evonik

Platz 7: Evonik

Evonik: 3,49 Prozent

Quelle: Evonik

Salzgitter

Platz 6: Salzgitter

Salzgitter: 3,52 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

PUMA SE

Platz 5: PUMA SE

PUMA SE: 3,70 Prozent

Quelle: Puma

FUCHS SE VZ

Platz 4: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 3,80 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

LANXESS

Platz 3: LANXESS

LANXESS: 4,96 Prozent

Quelle: LANXESS

CTS Eventim

Platz 2: CTS Eventim

CTS Eventim: 5,95 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 1: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 9,68 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Information

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