KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 41/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 02.10.2026 und dem 09.10.2026. Stand ist der 09.10.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -14,55 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 49: JENOPTIK
JENOPTIK: -10,08 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 48: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -8,97 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 47: RENK
RENK: -8,65 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 46: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -8,22 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 45: Nordex
Nordex: -7,71 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 44: Fraport
Fraport: -7,19 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 43: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -5,91 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 42: Schaeffler
Schaeffler: -5,62 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 41: Siltronic
Siltronic: -5,55 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 40: Lufthansa
Lufthansa: -5,29 Prozent
Quelle: Lufthansa
Platz 39: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -4,73 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 38: KION GROUP
KION GROUP: -4,66 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 37: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -4,54 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 36: freenet
freenet: -4,19 Prozent
Quelle: freenet
Platz 35: HENSOLDT
HENSOLDT: -3,93 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 34: United Internet
United Internet: -3,90 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 33: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -3,72 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 32: K+S
K+S: -3,56 Prozent
Quelle: K+S
Platz 31: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -3,44 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 30: Porsche vz
Porsche vz: -3,40 Prozent
Quelle: porsche
Platz 29: TUI
TUI: -2,87 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 28: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -2,34 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 27: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -2,21 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 26: AUMOVIO
AUMOVIO: -2,16 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 25: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -1,99 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 24: TRATON
TRATON: -1,70 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 23: DEUTZ
DEUTZ: -1,54 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 22: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -1,28 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 21: Delivery Hero
Delivery Hero: -0,22 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 20: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 0,11 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 19: AUTO1
AUTO1: 0,49 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 18: Sartorius vz
Sartorius vz: 0,64 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 17: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 0,66 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 16: KRONES
KRONES: 0,76 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 15: Bechtle
Bechtle: 1,87 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 14: Talanx
Talanx: 1,96 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 13: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 2,28 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 12: IONOS
IONOS: 2,30 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 11: Aurubis
Aurubis: 2,62 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 10: Ströer SE
Ströer SE: 2,91 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 9: RTL
RTL: 3,15 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 8: RATIONAL
RATIONAL: 3,31 Prozent
Quelle: Rational
Platz 7: Evonik
Evonik: 3,49 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 6: Salzgitter
Salzgitter: 3,52 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 5: PUMA SE
PUMA SE: 3,70 Prozent
Quelle: Puma
Platz 4: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 3,80 Prozent
Quelle: FUCHS PETROLUB
Platz 3: LANXESS
LANXESS: 4,96 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 2: CTS Eventim
CTS Eventim: 5,95 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 1: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 9,68 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
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