KW 44: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 44/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 23.10.2026 und dem 30.10.2026. Stand ist der 30.10.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Bechtle
Bechtle: -6,27 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 49: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -5,64 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 48: TRATON
TRATON: -2,52 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 47: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -2,45 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 46: DEUTZ
DEUTZ: -2,18 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 45: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -1,95 Prozent
Quelle: FUCHS PETROLUB
Platz 44: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -1,67 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 43: LANXESS
LANXESS: -1,52 Prozent
Quelle: Lanxess
Platz 42: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -1,19 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 41: Evonik
Evonik: -1,03 Prozent
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 40: RTL
RTL: -0,96 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 39: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -0,79 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 38: freenet
freenet: -0,61 Prozent
Quelle: freenet
Platz 37: IONOS
IONOS: -0,45 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 36: United Internet
United Internet: -0,17 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 35: Delivery Hero
Delivery Hero: -0,03 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 34: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 0 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 33: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 0,14 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 32: K+S
K+S: 0,31 Prozent
Quelle: K+S
Platz 31: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 0,62 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 30: KION GROUP
KION GROUP: 0,73 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 29: RATIONAL
RATIONAL: 0,89 Prozent
Quelle: Rational
Platz 28: RENK
RENK: 1,65 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 27: Ströer SE
Ströer SE: 1,76 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 26: HENSOLDT
HENSOLDT: 1,90 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 25: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 2,04 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 24: Talanx
Talanx: 2,47 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 23: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 2,64 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 22: Aurubis
Aurubis: 2,68 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 21: Lufthansa
Lufthansa: 2,84 Prozent
Quelle: Lufthansa
Platz 20: KRONES
KRONES: 2,90 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 19: CTS Eventim
CTS Eventim: 3,02 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 18: AUMOVIO
AUMOVIO: 3,53 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 17: Sartorius vz
Sartorius vz: 3,55 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 16: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 3,56 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 15: JENOPTIK
JENOPTIK: 3,74 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 14: Nordex
Nordex: 3,80 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 13: Siltronic
Siltronic: 4,02 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 12: Fraport
Fraport: 4,08 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 11: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 5,71 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 10: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 5,73 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 9: TUI
TUI: 5,99 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 8: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 6,18 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 7: PUMA SE
PUMA SE: 6,44 Prozent
Quelle: Puma
Platz 6: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 7,12 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 5: Salzgitter
Salzgitter: 7,49 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 4: AUTO1
AUTO1: 7,63 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 3: Schaeffler
Schaeffler: 7,79 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 2: Porsche vz
Porsche vz: 12,31 Prozent
Quelle: porsche
Platz 1: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 13,67 Prozent
Quelle: AIXTRON
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