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Performance

KW 44: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 44: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
30,472.32 EUR -326.33 EUR -1.06 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 44 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 44/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 23.10.2026 und dem 30.10.2026. Stand ist der 30.10.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Bechtle

Platz 50: Bechtle

Bechtle: -6,27 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Knorr-Bremse

Platz 49: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -5,64 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

TRATON

Platz 48: TRATON

TRATON: -2,52 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

thyssenkrupp

Platz 47: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -2,45 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

DEUTZ

Platz 46: DEUTZ

DEUTZ: -2,18 Prozent

Quelle: DEUTZ

FUCHS SE VZ

Platz 45: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -1,95 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

TAG Immobilien

Platz 44: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -1,67 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

LANXESS

Platz 43: LANXESS

LANXESS: -1,52 Prozent

Quelle: Lanxess

Nemetschek SE

Platz 42: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -1,19 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Evonik

Platz 41: Evonik

Evonik: -1,03 Prozent

Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

RTL

Platz 40: RTL

RTL: -0,96 Prozent

Quelle: RTL Group

LEG Immobilien

Platz 39: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -0,79 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

freenet

Platz 38: freenet

freenet: -0,61 Prozent

Quelle: freenet

IONOS

Platz 37: IONOS

IONOS: -0,45 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

United Internet

Platz 36: United Internet

United Internet: -0,17 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Delivery Hero

Platz 35: Delivery Hero

Delivery Hero: -0,03 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Elmos Semiconductor

Platz 34: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 0 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

HELLA GmbH

Platz 33: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 0,14 Prozent

Quelle: HELLA

K+S

Platz 32: K+S

K+S: 0,31 Prozent

Quelle: K+S

Aroundtown SA

Platz 31: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 0,62 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

KION GROUP

Platz 30: KION GROUP

KION GROUP: 0,73 Prozent

Quelle: KION GROUP

RATIONAL

Platz 29: RATIONAL

RATIONAL: 0,89 Prozent

Quelle: Rational

RENK

Platz 28: RENK

RENK: 1,65 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Ströer SE

Platz 27: Ströer SE

Ströer SE: 1,76 Prozent

Quelle: STRÖER

HENSOLDT

Platz 26: HENSOLDT

HENSOLDT: 1,90 Prozent

Quelle: HENSOLDT

DWS Group GmbH

Platz 25: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 2,04 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Talanx

Platz 24: Talanx

Talanx: 2,47 Prozent

Quelle: Talanx AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 23: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 2,64 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Aurubis

Platz 22: Aurubis

Aurubis: 2,68 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Lufthansa

Platz 21: Lufthansa

Lufthansa: 2,84 Prozent

Quelle: Lufthansa

KRONES

Platz 20: KRONES

KRONES: 2,90 Prozent

Quelle: Krones AG

CTS Eventim

Platz 19: CTS Eventim

CTS Eventim: 3,02 Prozent

Quelle: CTS Eventim

AUMOVIO

Platz 18: AUMOVIO

AUMOVIO: 3,53 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Sartorius vz

Platz 17: Sartorius vz

Sartorius vz: 3,55 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Porsche Automobil

Platz 16: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 3,56 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

JENOPTIK

Platz 15: JENOPTIK

JENOPTIK: 3,74 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Nordex

Platz 14: Nordex

Nordex: 3,80 Prozent

Quelle: Nordex AG

Siltronic

Platz 13: Siltronic

Siltronic: 4,02 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Fraport

Platz 12: Fraport

Fraport: 4,08 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

WACKER CHEMIE

Platz 11: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 5,71 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

flatexDEGIRO

Platz 10: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 5,73 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

TUI

Platz 9: TUI

TUI: 5,99 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Bilfinger SE

Platz 8: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 6,18 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

PUMA SE

Platz 7: PUMA SE

PUMA SE: 6,44 Prozent

Quelle: Puma

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 6: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 7,12 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Salzgitter

Platz 5: Salzgitter

Salzgitter: 7,49 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

AUTO1

Platz 4: AUTO1

AUTO1: 7,63 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Schaeffler

Platz 3: Schaeffler

Schaeffler: 7,79 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Porsche vz

Platz 2: Porsche vz

Porsche vz: 12,31 Prozent

Quelle: porsche

AIXTRON SE

Platz 1: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 13,67 Prozent

Quelle: AIXTRON

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.