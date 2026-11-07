KW 45: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 45/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.10.2026 und dem 06.11.2026. Stand ist der 06.11.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Siltronic
Siltronic: -13,56 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 49: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -13,44 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 48: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -13,25 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 47: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -11,94 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 46: HENSOLDT
HENSOLDT: -9,55 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 45: JENOPTIK
JENOPTIK: -7,83 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 44: RENK
RENK: -7,35 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 43: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -5,97 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 42: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -5,62 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 41: AUMOVIO
AUMOVIO: -5,49 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 40: Schaeffler
Schaeffler: -5,34 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 39: AUTO1
AUTO1: -4,85 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 38: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -4,74 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 37: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -4,74 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 36: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -4,62 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 35: CTS Eventim
CTS Eventim: -4,47 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 34: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -3,52 Prozent
Quelle: FUCHS PETROLUB
Platz 33: DEUTZ
DEUTZ: -2,01 Prozent
Quelle: DEUTZ AG
Platz 32: KRONES
KRONES: -1,94 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 31: IONOS
IONOS: -1,58 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 30: Delivery Hero
Delivery Hero: -0,80 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 29: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -0,67 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 28: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,62 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 27: Bechtle
Bechtle: -0,24 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 26: RATIONAL
RATIONAL: 0 Prozent
Quelle: Rational
Platz 25: Evonik
Evonik: 0,38 Prozent
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 24: Porsche vz
Porsche vz: 0,73 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 23: PUMA SE
PUMA SE: 0,75 Prozent
Quelle: Puma
Platz 22: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 1,00 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 21: Talanx
Talanx: 1,17 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 20: Ströer SE
Ströer SE: 1,73 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 19: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 2,07 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 18: freenet
freenet: 2,28 Prozent
Quelle: freenet
Platz 17: K+S
K+S: 2,45 Prozent
Quelle: K+S
Platz 16: Aurubis
Aurubis: 2,46 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 15: United Internet
United Internet: 2,92 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 14: KION GROUP
KION GROUP: 3,16 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 13: Salzgitter
Salzgitter: 3,78 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 12: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 4,48 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 11: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 5,14 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 10: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 5,18 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 9: RTL
RTL: 5,95 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 8: TRATON
TRATON: 6,29 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 7: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 6,31 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 6: Fraport
Fraport: 7,29 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 5: TUI
TUI: 8,58 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 4: LANXESS
LANXESS: 12,64 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 3: Nordex
Nordex: 13,88 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 2: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 14,91 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 1: Lufthansa
Lufthansa: 17,71 Prozent
Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
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