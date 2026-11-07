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Performance

KW 45: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 45: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
30,642.23 EUR -249.33 EUR -0.81 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 45 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 45/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.10.2026 und dem 06.11.2026. Stand ist der 06.11.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Siltronic

Platz 50: Siltronic

Siltronic: -13,56 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 49: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -13,44 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 48: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -13,25 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 47: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -11,94 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

HENSOLDT

Platz 46: HENSOLDT

HENSOLDT: -9,55 Prozent

Quelle: HENSOLDT

JENOPTIK

Platz 45: JENOPTIK

JENOPTIK: -7,83 Prozent

Quelle: JENOPTIK

RENK

Platz 44: RENK

RENK: -7,35 Prozent

Quelle: RENK Group AG

AIXTRON SE

Platz 43: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -5,97 Prozent

Quelle: AIXTRON

Elmos Semiconductor

Platz 42: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -5,62 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

AUMOVIO

Platz 41: AUMOVIO

AUMOVIO: -5,49 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Schaeffler

Platz 40: Schaeffler

Schaeffler: -5,34 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

AUTO1

Platz 39: AUTO1

AUTO1: -4,85 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

flatexDEGIRO

Platz 38: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -4,74 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

HELLA GmbH

Platz 37: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -4,74 Prozent

Quelle: HELLA

WACKER CHEMIE

Platz 36: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -4,62 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

CTS Eventim

Platz 35: CTS Eventim

CTS Eventim: -4,47 Prozent

Quelle: CTS Eventim

FUCHS SE VZ

Platz 34: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -3,52 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

DEUTZ

Platz 33: DEUTZ

DEUTZ: -2,01 Prozent

Quelle: DEUTZ AG

KRONES

Platz 32: KRONES

KRONES: -1,94 Prozent

Quelle: Krones AG

IONOS

Platz 31: IONOS

IONOS: -1,58 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Delivery Hero

Platz 30: Delivery Hero

Delivery Hero: -0,80 Prozent

Quelle: Delivery Hero

thyssenkrupp

Platz 29: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -0,67 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Sartorius vz

Platz 28: Sartorius vz

Sartorius vz: -0,62 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bechtle

Platz 27: Bechtle

Bechtle: -0,24 Prozent

Quelle: Bechtle AG

RATIONAL

Platz 26: RATIONAL

RATIONAL: 0 Prozent

Quelle: Rational

Evonik

Platz 25: Evonik

Evonik: 0,38 Prozent

Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Porsche vz

Platz 24: Porsche vz

Porsche vz: 0,73 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

PUMA SE

Platz 23: PUMA SE

PUMA SE: 0,75 Prozent

Quelle: Puma

DWS Group GmbH

Platz 22: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 1,00 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Talanx

Platz 21: Talanx

Talanx: 1,17 Prozent

Quelle: Talanx AG

Ströer SE

Platz 20: Ströer SE

Ströer SE: 1,73 Prozent

Quelle: STRÖER

Porsche Automobil

Platz 19: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 2,07 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

freenet

Platz 18: freenet

freenet: 2,28 Prozent

Quelle: freenet

K+S

Platz 17: K+S

K+S: 2,45 Prozent

Quelle: K+S

Aurubis

Platz 16: Aurubis

Aurubis: 2,46 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

United Internet

Platz 15: United Internet

United Internet: 2,92 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

KION GROUP

Platz 14: KION GROUP

KION GROUP: 3,16 Prozent

Quelle: KION GROUP

Salzgitter

Platz 13: Salzgitter

Salzgitter: 3,78 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Knorr-Bremse

Platz 12: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 4,48 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Bilfinger SE

Platz 11: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 5,14 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

TAG Immobilien

Platz 10: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 5,18 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

RTL

Platz 9: RTL

RTL: 5,95 Prozent

Quelle: RTL Group

TRATON

Platz 8: TRATON

TRATON: 6,29 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

LEG Immobilien

Platz 7: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 6,31 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Fraport

Platz 6: Fraport

Fraport: 7,29 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

TUI

Platz 5: TUI

TUI: 8,58 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

LANXESS

Platz 4: LANXESS

LANXESS: 12,64 Prozent

Quelle: LANXESS

Nordex

Platz 3: Nordex

Nordex: 13,88 Prozent

Quelle: Nordex AG

Aroundtown SA

Platz 2: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 14,91 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Lufthansa

Platz 1: Lufthansa

Lufthansa: 17,71 Prozent

Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.