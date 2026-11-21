KW 47: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 47/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 13.11.2026 und dem 20.11.2026. Stand ist der 20.11.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: DEUTZ
DEUTZ: -18,24 Prozent
Quelle: DEUTZ AG
Platz 49: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -14,97 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 48: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -14,94 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 47: Evonik
Evonik: -14,12 Prozent
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 46: LANXESS
LANXESS: -13,31 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 45: Schaeffler
Schaeffler: -12,82 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 44: KION GROUP
KION GROUP: -12,76 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 43: Salzgitter
Salzgitter: -12,60 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 42: Aurubis
Aurubis: -12,04 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 41: JENOPTIK
JENOPTIK: -11,86 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 40: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -11,03 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 39: Nordex
Nordex: -10,44 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 38: IONOS
IONOS: -10,19 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 37: PUMA SE
PUMA SE: -9,99 Prozent
Quelle: Puma
Platz 36: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -9,19 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 35: AUTO1
AUTO1: -8,94 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 34: AUMOVIO
AUMOVIO: -8,93 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 33: TUI
TUI: -8,70 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 32: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -8,70 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 31: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -8,69 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 30: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -8,46 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 29: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -7,81 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 28: Ströer SE
Ströer SE: -7,77 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 27: Fraport
Fraport: -7,72 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 26: RTL
RTL: -7,61 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 25: KRONES
KRONES: -7,29 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 24: Siltronic
Siltronic: -7,27 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 23: RENK
RENK: -6,79 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 22: HENSOLDT
HENSOLDT: -6,59 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 21: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -6,57 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 20: Bechtle
Bechtle: -5,97 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 19: TRATON
TRATON: -5,77 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 18: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -5,73 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 17: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -4,80 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 16: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -4,33 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 15: Porsche vz
Porsche vz: -4,21 Prozent
Quelle: porsche
Platz 14: United Internet
United Internet: -4,20 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 13: RATIONAL
RATIONAL: -3,29 Prozent
Quelle: Rational
Platz 12: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -2,72 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 11: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -2,55 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 10: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -2,29 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 9: K+S
K+S: -2,05 Prozent
Quelle: K+S
Platz 8: Lufthansa
Lufthansa: -1,76 Prozent
Quelle: Vacclav / Shutterstock.com
Platz 7: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,86 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 6: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -0,81 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 5: Delivery Hero
Delivery Hero: -0,76 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 4: freenet
freenet: 0,82 Prozent
Quelle: freenet
Platz 3: Talanx
Talanx: 0,83 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 2: CTS Eventim
CTS Eventim: 1,56 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 1: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 1,75 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com