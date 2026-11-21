Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 47/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 13.11.2026 und dem 20.11.2026. Stand ist der 20.11.2026.

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