KW 48: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 48/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 20.11.2026 und dem 27.11.2026. Stand ist der 27.11.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -8,60 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 49: Aurubis
Aurubis: -5,66 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 48: Nordex
Nordex: -5,37 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 47: RTL
RTL: -3,19 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 46: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -2,64 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 45: Siltronic
Siltronic: -1,76 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 44: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -1,28 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 43: K+S
K+S: -1,13 Prozent
Quelle: K+S
Platz 42: LANXESS
LANXESS: -0,70 Prozent
Quelle: Lanxess
Platz 41: PUMA SE
PUMA SE: -0,60 Prozent
Quelle: Puma
Platz 40: TUI
TUI: -0,35 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 39: Sartorius vz
Sartorius vz: 0 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 38: Evonik
Evonik: 0,55 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 37: Talanx
Talanx: 0,67 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 36: Lufthansa
Lufthansa: 0,74 Prozent
Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Platz 35: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 1,26 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 34: Salzgitter
Salzgitter: 1,62 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 33: Delivery Hero
Delivery Hero: 1,79 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 32: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 1,83 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 31: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 2,33 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 30: freenet
freenet: 2,52 Prozent
Quelle: freenet
Platz 29: KRONES
KRONES: 2,75 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 28: IONOS
IONOS: 3,01 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 27: RATIONAL
RATIONAL: 3,23 Prozent
Quelle: Rational
Platz 26: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 3,23 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 25: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 3,31 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 24: CTS Eventim
CTS Eventim: 3,71 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 23: Fraport
Fraport: 4,81 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 22: United Internet
United Internet: 4,97 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 21: TRATON
TRATON: 5,19 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 20: JENOPTIK
JENOPTIK: 6,03 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 19: Bechtle
Bechtle: 6,28 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 18: Porsche vz
Porsche vz: 6,30 Prozent
Quelle: porsche
Platz 17: KION GROUP
KION GROUP: 6,30 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 16: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 6,50 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 15: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 6,81 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 14: AUMOVIO
AUMOVIO: 7,01 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 13: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 7,32 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 12: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 7,74 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 11: Schaeffler
Schaeffler: 7,87 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 10: DEUTZ
DEUTZ: 7,94 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 9: Ströer SE
Ströer SE: 8,48 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 8: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 8,58 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 7: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 8,73 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 6: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 8,98 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 5: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 9,52 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 4: HENSOLDT
HENSOLDT: 10,78 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 3: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 13,75 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 2: RENK
RENK: 14,72 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 1: AUTO1
AUTO1: 15,09 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com