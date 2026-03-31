1. Quartal 2025: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel
Auch im deutschen Index für mittelständische Unternehmen MDAX wiesen die Einzelwerte im vergangenen Quartal größere Schwankungen aus. Wie sich die Anteilsscheine genau bewegten.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in Q1 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.12.2025 und dem 31.03.2026. Stand ist der 31.03.2026.
Platz 50: AUTO1
AUTO1: -45,13 Prozent
Platz 49: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -42,80 Prozent
Platz 48: CTS Eventim
CTS Eventim: -36,74 Prozent
Platz 47: KION GROUP
KION GROUP: -34,86 Prozent
Platz 46: Bechtle
Bechtle: -33,24 Prozent
Platz 45: Delivery Hero
Delivery Hero: -32,00 Prozent
Platz 44: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -31,36 Prozent
Platz 43: Jungheinrich
Jungheinrich: -26,82 Prozent
Platz 42: TUI
TUI: -26,40 Prozent
Platz 41: AUMOVIO
AUMOVIO: -22,17 Prozent
Platz 40: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -20,14 Prozent
Platz 39: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -19,98 Prozent
Platz 38: Ströer SE
Ströer SE: -17,70 Prozent
Platz 37: Schaeffler
Schaeffler: -15,61 Prozent
Platz 36: KRONES
KRONES: -15,17 Prozent
Platz 35: Porsche vz
Porsche vz: -15,10 Prozent
Platz 34: Lufthansa
Lufthansa: -14,39 Prozent
Platz 33: Sartorius vz
Sartorius vz: -14,28 Prozent
Platz 32: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -14,20 Prozent
Platz 31: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -11,02 Prozent
Platz 30: freenet
freenet: -9,95 Prozent
Platz 29: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -9,88 Prozent
Platz 28: Salzgitter
Salzgitter: -9,07 Prozent
Platz 27: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -8,75 Prozent
Platz 26: Talanx
Talanx: -7,21 Prozent
Platz 25: IONOS
IONOS: -7,10 Prozent
Platz 24: RATIONAL
RATIONAL: -5,97 Prozent
Platz 23: RENK
RENK: -5,56 Prozent
Platz 22: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -5,09 Prozent
Platz 21: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -3,81 Prozent
Platz 20: PUMA SE
PUMA SE: -2,65 Prozent
Platz 19: DEUTZ
DEUTZ: -0,71 Prozent
Platz 18: United Internet
United Internet: -0,58 Prozent
Platz 17: TRATON
TRATON: 1,05 Prozent
Platz 16: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 1,59 Prozent
Platz 15: HUGO BOSS
HUGO BOSS: 1,60 Prozent
Platz 14: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 2,10 Prozent
Platz 13: HENSOLDT
HENSOLDT: 3,00 Prozent
Platz 12: RTL
RTL: 5,81 Prozent
Platz 11: LANXESS
LANXESS: 5,85 Prozent
Platz 10: Fraport
Fraport: 6,08 Prozent
Platz 9: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 13,59 Prozent
Platz 8: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 18,91 Prozent
Platz 7: Aurubis
Aurubis: 20,77 Prozent
Platz 6: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 21,27 Prozent
Platz 5: Evonik
Evonik: 25,37 Prozent
Platz 4: K+S
K+S: 31,24 Prozent
Platz 3: JENOPTIK
JENOPTIK: 44,10 Prozent
Platz 2: Nordex
Nordex: 56,39 Prozent
Platz 1: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 88,96 Prozent
