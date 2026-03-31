1. Quartal 2025: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel

01.04.26 03:53 Uhr
MDAX-Aktien auf dem Prüfstand: Gewinner und Verlierer im Quartalsduell | finanzen.net

Auch im deutschen Index für mittelständische Unternehmen MDAX wiesen die Einzelwerte im vergangenen Quartal größere Schwankungen aus. Wie sich die Anteilsscheine genau bewegten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
28.150,8 PKT 350,3 PKT 1,26%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien im ersten Quartal 2026 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in Q1 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.12.2025 und dem 31.03.2026. Stand ist der 31.03.2026.

Platz 50: AUTO1

AUTO1: -45,13 Prozent

Platz 49: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -42,80 Prozent

Platz 48: CTS Eventim

CTS Eventim: -36,74 Prozent

Platz 47: KION GROUP

KION GROUP: -34,86 Prozent

Platz 46: Bechtle

Bechtle: -33,24 Prozent

Platz 45: Delivery Hero

Delivery Hero: -32,00 Prozent

Platz 44: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -31,36 Prozent

Platz 43: Jungheinrich

Jungheinrich: -26,82 Prozent

Platz 42: TUI

TUI: -26,40 Prozent

Platz 41: AUMOVIO

AUMOVIO: -22,17 Prozent

Platz 40: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -20,14 Prozent

Platz 39: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -19,98 Prozent

Platz 38: Ströer SE

Ströer SE: -17,70 Prozent

Platz 37: Schaeffler

Schaeffler: -15,61 Prozent

Platz 36: KRONES

KRONES: -15,17 Prozent

Platz 35: Porsche vz

Porsche vz: -15,10 Prozent

Platz 34: Lufthansa

Lufthansa: -14,39 Prozent

Platz 33: Sartorius vz

Sartorius vz: -14,28 Prozent

Platz 32: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -14,20 Prozent

Platz 31: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -11,02 Prozent

Platz 30: freenet

freenet: -9,95 Prozent

Platz 29: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -9,88 Prozent

Platz 28: Salzgitter

Salzgitter: -9,07 Prozent

Platz 27: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -8,75 Prozent

Platz 26: Talanx

Talanx: -7,21 Prozent

Platz 25: IONOS

IONOS: -7,10 Prozent

Platz 24: RATIONAL

RATIONAL: -5,97 Prozent

Platz 23: RENK

RENK: -5,56 Prozent

Platz 22: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -5,09 Prozent

Platz 21: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: -3,81 Prozent

Platz 20: PUMA SE

PUMA SE: -2,65 Prozent

Platz 19: DEUTZ

DEUTZ: -0,71 Prozent

Platz 18: United Internet

United Internet: -0,58 Prozent

Platz 17: TRATON

TRATON: 1,05 Prozent

Platz 16: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 1,59 Prozent

Platz 15: HUGO BOSS

HUGO BOSS: 1,60 Prozent

Platz 14: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 2,10 Prozent

Platz 13: HENSOLDT

HENSOLDT: 3,00 Prozent

Platz 12: RTL

RTL: 5,81 Prozent

Platz 11: LANXESS

LANXESS: 5,85 Prozent

Platz 10: Fraport

Fraport: 6,08 Prozent

Platz 9: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 13,59 Prozent

Platz 8: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 18,91 Prozent

Platz 7: Aurubis

Aurubis: 20,77 Prozent

Platz 6: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 21,27 Prozent

Platz 5: Evonik

Evonik: 25,37 Prozent

Platz 4: K+S

K+S: 31,24 Prozent

Platz 3: JENOPTIK

JENOPTIK: 44,10 Prozent

Platz 2: Nordex

Nordex: 56,39 Prozent

Platz 1: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 88,96 Prozent

