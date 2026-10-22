Peric Special Gases A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Peric Special Gases A hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 CNY gegenüber 0,130 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 114,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 567,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Peric Special Gases A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peric Special Gases A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen