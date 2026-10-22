Peric Special Gases A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

22.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 114,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 567,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 CNY gegenüber 0,130 CNY im Vorjahresquartal.

Peric Special Gases A hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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