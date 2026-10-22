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Peric Special Gases A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peric Special Gases Co., Ltd. Registered Shs -A-
155.00 CNY 1.19 CNY 0.77 %
Charts | News | Analysen

Peric Special Gases A hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 CNY gegenüber 0,130 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 114,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 567,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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