Permira trennt sich von Teamviewer-Aktien für 587 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzinvestor Permira hat seine Beteiligung an der Teamviewer AG reduziert. Über das Vehikel Tigerluxone hat der Investor 13,2 Millionen Teamviewer-Aktien zum Preis von 44,50 Euro das Stück bei institutionellen Investoren platziert, was etwa 6,6 Prozent des Aktienkapitals des MDAX-Konzerns entspricht, wie Permira mitteilte. Das Gesamtvolumen der Transaktion liegt damit bei etwa 587 Millionen Euro. Die Teamviewer-Aktie war am Dienstag bei 46,50 Euro aus dem Handel gegangen.

Permira hält damit noch rund 20 Prozent der Teamviewer-Aktien und ist der größte Einzelaktionär. Die Beteiligung unterliegt einer Haltefrist von 90 Tagen.

February 17, 2021 00:14 ET (05:14 GMT)