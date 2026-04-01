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Heute im FokusWarten auf Fed und US-Techriesen: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- T-Mobile im Fokus -- Siltronic, WACKER Chemie, TRATON im Fokus
Robinhood unter Prognosen. Starbucks mit Gewinn und Umsatz über den Erwartungen. Orange will Scorefit für 1,3 Milliarden Euro kaufen. Hypoport: Breites Wachstum über alle Bereiche in Q1. Scout24 kündigt zweiteTranche des Aktienrückkaufprogramms an. Redcare-Pharmacy: Vorstandsmitglied Dirk Brüse scheidet aus. Kone vor Milliarden-Deal: Übernahme von TK Elevator.
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