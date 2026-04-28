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Pernod Ricard und Brown-Forman beenden Fusionsgespräche

28.04.26 23:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brown-Forman Corp. (B)
23,26 EUR -0,54 EUR -2,27%
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Pernod Ricard S.A.
65,02 EUR 0,22 EUR 0,34%
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Von Laura Cooper

DOW JONES--Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard hat die Fusionsgespräche mit dem Jack-Daniel's-Hersteller Brown-Forman beendet. Beide Seiten konnten keine Einigung über die Bedingungen erzielen, hieß es. Im März hatten die beiden Unternehmen bekannt gegeben, dass sie sich in Gesprächen über einen Zusammenschluss befinden. In der Zwischenzeit hatte Sazerac ein Angebot in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Brown-Forman unterbreitet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 17:03 ET (21:03 GMT)

In eigener Sache

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