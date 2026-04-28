Pernod Ricard und Brown-Forman beenden Fusionsgespräche
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Von Laura Cooper
DOW JONES--Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard hat die Fusionsgespräche mit dem Jack-Daniel's-Hersteller Brown-Forman beendet. Beide Seiten konnten keine Einigung über die Bedingungen erzielen, hieß es. Im März hatten die beiden Unternehmen bekannt gegeben, dass sie sich in Gesprächen über einen Zusammenschluss befinden. In der Zwischenzeit hatte Sazerac ein Angebot in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Brown-Forman unterbreitet.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2026 17:03 ET (21:03 GMT)
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