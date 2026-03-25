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Pernod Ricard verhandelt über Fusion mit Brown-Forman

27.03.26 07:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brown-Forman Corp. (B)
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Pernod Ricard S.A.
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Von Laura Cooper, Lauren Thomas und Ben Dummett

DOW JONES--Die Spirituosenhersteller Pernod Ricard (Absolut Vodka) und Brown-Forman (Jack Daniel's) führen Gespräche über einen Zusammenschluss der beiden Unternehmen. Pernod mit Sitz in Paris verwaltet ein Portfolio von 200 Marken alkoholischer Getränke, darunter Jameson Irish Whiskey und Beefeater London Gin, und hat einen Marktwert von rund 17 Milliarden US-Dollar.

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Brown-Forman mit Sitz in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky ist vor allem für seine Whiskeys bekannt, besitzt aber auch andere Spirituosenmarken. Das Unternehmen hat einen Marktwert von rund 12 Milliarden US-Dollar.

Die Unternehmen sprechen über ein Geschäft, das bei gutem Verlauf in wenigen Wochen zustande kommen könnte, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die erwogene Transaktion beinhalte einen erheblichen Aktienanteil. Die Familien hinter den beiden Unternehmen würden voraussichtlich jeweils bedeutende Beteiligungen an der neuen Gesellschaft halten, fügten sie hinzu.

Bloomberg berichtete bereits am Donnerstag, dass Pernod eine mögliche Übernahme von Brown-Forman prüft. Daraufhin legte die Brown-Forman-Aktie um rund 10 Prozent zu, während die von Pernod um 6 Prozent nachgab.

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Beide Unternehmen bestätigten die Gespräche später am Donnerstag und erklärten, sie diskutierten eine Transaktion, die einer "Fusion unter Gleichen" ähnele. Sie deuteten an, dass es dabei zu erheblichen Kosteneinsparungen kommen soll, warnten jedoch, dass noch keine Einigung erzielt worden sei.

Brown-Forman befindet sich nach wie vor zu großen Teilen im Besitz von Mitgliedern der Familie Brown, deren Wurzeln bis zu den Anfängen des über 155 Jahre alten Unternehmens zurückreichen. Die Familie kontrolliert die Mehrheit der stimmberechtigten Aktien des Unternehmens.

Auch Mitglieder der Familie Ricard halten einen bedeutenden Anteil an Pernod.

Brown-Forman galt schon lange als potenzielles Ziel für eine Fusion oder Übernahme und hat in der Vergangenheit bereits das Interesse anderer Interessenten geweckt.

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Derzeit sinken die Aktienkurse der Hersteller von Alkoholika. Der Trend zu mehr Gesundheit, GLP-1-Medikamente sowie der Zugang zu Cannabis und THC-haltigen Getränken haben den Alkoholabsatz beeinträchtigt. Eine Umfrage von Gallup aus dem vergangenen Jahr ergab, dass der Anteil der Erwachsenen in den USA, die Alkohol trinken, auf 54 Prozent gesunken ist und damit auf den niedrigsten Wert, seit die Organisation das Trinkverhalten erfasst.

Auch Zölle haben die Absatzmöglichkeiten beeinträchtigt. Kanada, ein wichtiger Markt für amerikanischen Alkohol, hat vor über einem Jahr seine Regale weitgehend von US-amerikanischem Schnaps, Wein und Spirituosen geräumt und diesen Markt damit komplett abgeschnitten.

In seinem jüngsten Quartalsbericht erklärte Brown-Forman, dass die Umsätze in Märkten wie den USA und Europa leiden, da die Verbraucher aufgrund von Problemen mit der Erschwinglichkeit den Gürtel enger schnallen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 02:25 ET (06:25 GMT)

In eigener Sache

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24.02.2026Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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17.12.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
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18.03.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
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19.02.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
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20.12.2024Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
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18.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
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