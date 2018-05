Perrigo meldet Dividende

Der irische Pharmakonzern Perrigo Company PLC (ISIN: IE00BGH1M568, NYSE: PRGO) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,19 US-Dollar an. Die Ausschüttung erfolgt am 19. Juni 2018 (Record date: 1. Juni 2018).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,76 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 75,46 US-Dollar (Stand: 3. Mai 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,01 Prozent.

Perrigo ist 1887 in Dublin gegründet worden und ist nach eigenen Angaben der größte Hersteller von OTC-Arzneimitteln. Im Fiskaljahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,95 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,28 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 13,07 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 10,06 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Mai 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de