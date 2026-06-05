Pershing Square legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Pershing Square hat am 04.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 57,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pershing Square einen Umsatz von 52,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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