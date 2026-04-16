DAX24.038 -0,5%Est505.853 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,1%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.274 -1,1%Euro1,1689 +0,1%Öl106,9 +0,8%Gold4.691 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Intel 855681 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Uniswap: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet Uniswap: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Persischer Golf

Hapag-Lloyd-Aktie leichter: Vorerst keine Durchfahrt durch die Straße von Hormus

24.04.26 09:25 Uhr
Hapag-Lloyd-Aktie gibt nach: Warum die Straße von Hormus vorerst tabu bleibt | finanzen.net

Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd sieht derzeit keine Option, ihre im Persischen Golf festsitzenden Handelsschiffe durch die Straße von Hormus zu leiten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hapag-Lloyd AG
115,30 EUR -0,90 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Es gebe derzeit keine Möglichkeit einer Durchfahrt und man warte auf eine Gelegenheit, sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen. Weitere Details nannte er nicht. Nach früheren Konzernangaben saßen sechs Handelsschiffe der Reederei im Golf fest.

Jansen sagte, der Iran-Krieg verursache wöchentlich zusätzliche Kosten von rund 50 Millionen US-Dollar (rund 42,8 Millionen Euro). Er begründete das mit gestiegenen Treibstoffpreisen. Von Kunden verlangt Hapag-Lloyd wegen der Mehrkosten Zuschläge. Für die Zuschläge gebe es seitens der Kunden "gute Akzeptanz", sagte Jansen.

Im März wurde bekannt, dass das im Golf liegende Hapag-Lloyd-Containerschiff "Source Blessing" von einem Granatsplitter getroffen wurde. Ein Feuer brach aus, das die Besatzung löschte.

Die Straße von Hormus ist nicht gefahrenfrei befahrbar, weil der Iran die freie Schifffahrt in der Meerenge südlich des Irans bedroht. Der Verkehr ist deshalb weitgehend zum Erliegen gekommen. Das Vorgehen des Irans verstößt nach Ansicht von Experten gegen das internationale Seerecht.

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass Irans Streitkräfte nach eigenen Angaben drei Frachtschiffe vor ihrer Küste angegriffen und manövrierunfähig gemacht haben. Zwei Schiffe seien beschlagnahmt worden. Darunter sei das Schiff "MSC Francesca" der Schweizer Containerreederei Mediterranean Shipping Company gewesen.

Die Hapag-Lloyd-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 115,50 Euro.

/lkm/DP/he

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Hapag-Lloyd

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

DatumRatingAnalyst
10.04.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
02.04.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
27.03.2026Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
26.03.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.01.2022Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
18.01.2022Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
18.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
15.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
01.11.2021Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.04.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
02.04.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
26.03.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
26.03.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hapag-Lloyd AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen