Persistent Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Persistent Systems stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 22,42 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Persistent Systems 30,31 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 46,64 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,81 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 34,31 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 46,15 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.net
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