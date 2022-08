Persönliche Ausgaben der US-Verbraucher schwächer als erwartet - Preisdruck nimmt ab

Werbung

Heute im Fokus

Vor Powell-Rede: DAX wenig bewegt -- VW-Tochter Porsche könnte bei IPO Milliardenbewertung erhalten -- Moderna verklagt BioNTech und Pfizer -- Fresenius, Lufthansa, Continental im Fokus

Airbus sucht für Hochlauf der Fertigung neue Mitarbeiter. AUDI kündigt Formel-1-Einstieg offiziell an. Berenberg hält an Kaufempfehlung für ZEAL Network fest. TotalEnergies weist Verbindung zu russischem Militär zurück. NORMA-CEO Michael Schneider gibt Chef-Position zum Jahresende auf. Open Text will Micro Focus übernehmen. Deutsche Bank passt Kursziel für H&M an.