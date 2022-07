Commerzbank-Aktie: Schon etwa 7.000 Stellen abgebaut

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Siemens nimmt Milliarden-Abschreibung auf Siemens Energy vor -- Commerzbank, TUI, JENOPTIK, BMW im Fokus

Porsche setzt in den USA im zweiten Quartal mehr Autos ab. Salmonellen-Schokolade von Barry Callebaut ist nicht in Läden gelangt. BASF und MAN wollen gemeinsam riesige Wärmepumpe in Ludwigshafen bauen. Putin drängt Ausländer aus Förderkonsortium Sakhalin Energy. China Southern will 96 Airbus-Flugzeuge erwerben.