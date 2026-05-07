Personalentscheidungen

Porsche ergreift im Zuge der strategischen Neuausrichtung zu weiteren einschneidenden Maßnahmen, bei denen drei einst aussichtsreiche Geschäftsbereiche komplett geschlossen werden sollen.

Betroffen sind die Tochterunternehmen Cellforce, Porsche eBike Performance und Cetitec, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Insgesamt seien mehr als 500 Mitarbeiter von den geplanten Maßnahmen betroffen.

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"Porsche muss sich wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren. Das ist die unabdingbare Grundlage für eine erfolgreiche strategische Neuausrichtung", wird CEO Michael Leiters in der Mitteilung zitiert. "Das zwingt uns zu schmerzhaften Einschnitten - auch bei unseren Tochtergesellschaften."

Porsche hatte vor kurzem erst angekündigt, die Anteile an Bugatti Rimac und der Rimac Group abzustoßen.

Vorstand schrumpft nach Neuordnung des Softwarebereichs

Porsche baut den Vorstand um. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, löst er das Ressort Car IT auf und gliedert es zum 1. Juli in den Vorstandsbereich Forschung & Entwicklung von Michael Steiner ein, der auch stellvertretender Vorstandschef ist. Car-IT-Vorstand Sajjad Khan soll im Rahmen eines "Software-Partnerschaftsmodells" weiter für Porsche tätig sein. Der Vorstand wird künftig aus sieben statt acht Ressorts bestehen.

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Via XETRA notiert die Porsche vz.-Aktie am Freitag 1,80 Prozent höher bei 42,92 Euro.

DJG/mgo/flf

DOW JONES