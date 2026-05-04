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Porsche-Aktie freundlich: Vorstand schrumpft nach Neuordnung des Softwarebereichs

08.05.26 09:37 Uhr
Porsche-Aktie in Grün: Softwarebereich wandert zu Entwicklungschef Steiner | finanzen.net

Porsche löst sein Car-IT-Ressort auf und ordnet die Softwareverantwortung im Vorstand neu.

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Porsche baut den Vorstand um. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, löst er das Ressort Car IT auf und gliedert es zum 1. Juli in den Vorstandsbereich Forschung & Entwicklung von Michael Steiner ein, der auch stellvertretender Vorstandschef ist. Car-IT-Vorstand Sajjad Khan soll im Rahmen eines "Software-Partnerschaftsmodells" weiter für Porsche tätig sein. Der Vorstand wird künftig aus sieben statt acht Ressorts bestehen.

Die Aktie der Porsche AG notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,40 Prozent höher bei 42,33 Euro, während die Aktie der Porsche Automobil Holding SE marginale 0,06 Prozent höher bei 31,70 Euro notiert.

DJG/mgo/flf

DOW JONES

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, tratong / Shutterstock.com

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