Personalentscheidungen

Porsche löst sein Car-IT-Ressort auf und ordnet die Softwareverantwortung im Vorstand neu.

Porsche baut den Vorstand um. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, löst er das Ressort Car IT auf und gliedert es zum 1. Juli in den Vorstandsbereich Forschung & Entwicklung von Michael Steiner ein, der auch stellvertretender Vorstandschef ist. Car-IT-Vorstand Sajjad Khan soll im Rahmen eines "Software-Partnerschaftsmodells" weiter für Porsche tätig sein. Der Vorstand wird künftig aus sieben statt acht Ressorts bestehen.

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Die Aktie der Porsche AG notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,40 Prozent höher bei 42,33 Euro, während die Aktie der Porsche Automobil Holding SE marginale 0,06 Prozent höher bei 31,70 Euro notiert.

DJG/mgo/flf

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