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Porsche-Aktie: Vorstand schrumpft nach Neuordnung des Softwarebereichs

07.05.26 17:51 Uhr
Porsche-Aktie: Softwarebereich wandert zu Entwicklungschef Steiner | finanzen.net

Porsche löst sein Car-IT-Ressort auf und ordnet die Softwareverantwortung im Vorstand neu.

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Porsche baut den Vorstand um. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, löst er das Ressort Car IT auf und gliedert es zum 1. Juli in den Vorstandsbereich Forschung & Entwicklung von Michael Steiner ein, der auch stellvertretender Vorstandschef ist. Car-IT-Vorstand Sajjad Khan soll im Rahmen eines "Software-Partnerschaftsmodells" weiter für Porsche tätig sein. Der Vorstand wird künftig aus sieben statt acht Ressorts bestehen.

DJG/mgo/flf

DOW JONES

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, tratong / Shutterstock.com

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