DAX23.900 +0,4%Est505.927 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +2,0%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.328 -0,1%Euro1,1710 +0,1%Öl96,29 -0,1%Gold4.749 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- VW, adidas, NIO, Lockheed Martin, Rüstung, Brown Forman im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie unter Druck? Warum der neue KI-Chip von Arm wohl keine echte Gefahr darstellt NVIDIA-Aktie unter Druck? Warum der neue KI-Chip von Arm wohl keine echte Gefahr darstellt
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie Neutral-Analyse: UBS AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Personalie

Aktien von Leonardo, Eni & Enel im Fokus: Politischer Einfluss auf Italiens Industriekonzerne

10.04.26 11:36 Uhr
Aktien von Leonardo, Eni & Enel im Blick: Neuer Leonardo-Chef sorgt für Marktreaktionen | finanzen.net

Meloni ordnet die Führung staatlicher Konzerne neu: Bei Leonardo kommt es zum Chefwechsel, während Eni und Enel auf Kontinuität setzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
9,89 EUR 0,01 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
24,39 EUR 0,42 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
56,76 EUR -2,65 EUR -4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat den Vorstandschef des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Leonardo abberufen und zugleich die Spitzen der Energiekonzerne Eni und Enel im Amt bestätigt. Leonardo-Chef Roberto Cingolani soll demnach durch Lorenzo Mariani ersetzt werden, wie das italienische Finanzministerium am Donnerstagabend mitteilte.

Mariani ist ein langjähriger Manager des Konzerns, der derzeit eine Führungsposition beim Raketenhersteller MBDA Missile Systems Services innehat. Die Mandate von Eni-Chef Claudio Descalzi und Enel-Manager Flavio Cattaneo sollen um drei Jahre verlängert werden.

Meloni ordnet damit die Führung von staatlich kontrollierten Unternehmen neu, rechtzeitig bevor ihre Kampagne zur Wiederwahl beginnt. Aus Sicht von Analyst Andrea Belloli von Banca Akros deutet Marianis Ernennung auf Kontinuität in der Strategie des Leonardo-Konzerns hin.

Die Leonardo-Aktie, die schon an den Vortagen wegen Berichten über den anstehenden Chefwechsel nachgegeben hatte, verlor am Freitag in Mailand zuletzt um 4,39 Prozent auf 56,83 Euro. Die Papiere von Eni und Enel notierten zeitweise 0,49 Prozent tiefer bei 24,31 Euro bzw. 0,15 Prozent höher bei 9,891 Euro.

Italien hält bedeutende Beteiligungen an mehreren Unternehmen, die als strategisch für die nationale Sicherheit gelten. Die Regierung übt über Mehrheiten in den Aufsichtsgremien Kontrolle aus und schlägt im Dreijahresrhythmus die Vorstandschefs vor.

ROM (dpa-AFX)

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eni S.p.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Eni S.p.A.

DatumRatingAnalyst
09.04.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
02.04.2026Eni BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2026Eni BuyUBS AG
31.03.2026Eni OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2026Eni BuyJefferies & Company Inc.
31.03.2026Eni BuyUBS AG
31.03.2026Eni OverweightBarclays Capital
31.03.2026Eni BuyJefferies & Company Inc.
25.03.2026Eni BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
02.04.2026Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
11.03.2026Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen