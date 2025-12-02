DAX23.698 +0,5%Est505.695 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.835 +0,7%Euro1,1606 ±-0,0%Öl63,04 -0,5%Gold4.187 -1,1%
Personalie

Apple-Aktie gibt leicht nach: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager

02.12.25 11:16 Uhr
NASDAQ-Aktie im Blick: Apple greift durch - Google-Entwickler soll KI-Desaster stoppen | finanzen.net

Apple holt im KI-Wettlauf der Tech-Konzerne wieder einen Manager mit jahrelanger Google-Erfahrung in eine Führungsposition.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
272,20 EUR -0,40 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
202,65 EUR 1,05 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
243,40 EUR -0,60 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
419,90 EUR -0,15 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der neue Vizepräsident für Künstliche Intelligenz, Amar Subramanya, spielte unter anderem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Googless aktueller KI-Software Gemini, wie Apple erklärte. Zuletzt war Subramanya seit Juli bei Microsoft.

Wer­bung

Apples bisheriger KI-Verantwortlicher, John Giannandrea, den der Konzern 2018 bei Google abgeworben hatte, gibt seinen Job auf und wird im Frühjahr in den Ruhestand gehen. Apple hat derzeit damit zu kämpfen, dass eine groß angekündigte neue Version der Sprachassistentin Siri mit Künstlicher Intelligenz sich stark verzögert.

KI-Siri war nicht verlässlich genug

Apple hatte im Juni 2024 eine besonders hilfreiche Siri versprochen - weil die Software Zugang zu persönlichen Informationen der Nutzer haben und quer über verschiedene Apps aktiv sein werde. Im März gab Apple dann bekannt, dass man dafür länger brauchen werde - schätzungsweise bis 2026. Software-Chef Craig Federighi erklärte, bei interner Nutzung habe man festgestellt, dass die Software nicht verlässlich genug funktioniert habe, um ein Apple-Produkt zu sein.

Vor drei Jahren hatte der bei der KI-Firma OpenAI entwickelte Chatbot ChatGPT die Tech-Schwergewichte aufgeschreckt. Google entwickelte Gemini, Amazon rüstete seine Sprachassistentin Alexa auf. Apple-Nutzer können aktuell auf Wunsch ChatGPT integrieren.

Wer­bung

Die Apple-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ bei 282,52 US-Dollar nur 0,20 Prozent tiefer.

CUPERTINO (dpa-AFX)

