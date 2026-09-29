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Aurubis-Aktie legt zu: Vorstandsverträge verlängert

Aurubis-Aktie legt zu: Vorstandsverträge verlängert

Aurubis setzt im Vorstand weitgehend auf Kontinuität.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
161.20 EUR 1.20 EUR 0.75 %
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Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurden die Verträge des CEO und des für Custom Smelting and Products verantwortlichen COO verlängert, beim Finanzchef ist dies geplant. Inge Hofkens, COO für Multimetal Recycling, wird dagegen zum 30. September "im besten gegenseitigen Einvernehmen" aus dem Vorstand ausscheiden. Zudem hat der Aufsichtsrat einen Vorschlag für den Nachfolger seines altersbedingt ausscheidenden Vorsitzenden Fritz Vahrenholt gemacht.

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Nach der Hauptversammlung soll Markus Kramer, der dem Aurubis-Aufsichtsrat bereits seit Februar 2023 angehört, Vorsitzender des Gremiums werden. Vorher muss er sich der Hauptversammlung zur Wiederwahl stellen, ebenso wie die Mitglieder Kathrin Dahnke, Gunnar Groebler und Stephan Krümmer. Zudem wurden Christina Reuter und Philipp Möller als neue Mitglieder vorgeschlagen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am Dienstag den Vertrag von Vorstandschef Toralf Haag bis Ende Februar 2031 und jenen von COO Custom Smelting & Products, Tim Kurth, bis Ende Juni 2032 verlängert. Die Bestellung von CFO Steffen Alexander Hoffmann soll bis Ende September 2032 verlängert werden.

Den Bereich Recycling Europa und die globale Recyclingstrategie wird Verena von Weiss, derzeit Werkleiterin in Lünen, als Generalbevollmächtigte/Executive Vice President von Hofkens übernehmen.

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Via XETRA steigt die Aurubis-Aktie zeitweise um 1,43 Prozent auf 162,70 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

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Datum Rating Analyst
10.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
07.08.26 Aurubis Halten DZ BANK
07.08.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.08.26 Aurubis Buy Warburg Research

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