AUTO1-Aktie: Finanzvorstand tritt zurück
AUTO1 muss sich erneut auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand machen.
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Wie der MDAX-Konzern mitteilte, ist Christian Wallentin von seiner Position als Finanzvorstand aus familiären Gründen zurückgetreten. Er ist erst seit Anfang des Jahres CFO.
CEO Christian Bertermann wird das Finanzressort zusätzlich übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Der Aufsichtsrat befinde sich bei der Suche bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.
"Wir bedauern seine Entscheidung, sein Vorstandsmandat niederzulegen, respektieren diesen Schritt jedoch", sagte Aufsichtsratschef Hakan Koç. Wallentin wird weiter als "Senior Advisor" bei AUTO1 fungieren.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)