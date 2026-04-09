Bayer-Aktie leichter: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden
Im Aufsichtsrat des Pharmakonzerns stehen Personalveränderungen an. Eine Entscheidung wird bei der Hauptversammlung Ende April erwartet.
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OMV-Vorstandschef Alfred Stern soll in den Aufsichtsrat des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer einziehen. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung am 24. April hervor.
Stern ist einer von zwei Nachrückern für die beiden ausscheidenden Aufseher Paul Achleitner und Colleen A. Goggins, deren Amtszeiten enden.
Als weiterer Vorschlag für den Bayer-Aufsichtsrat steht Marcel Smits zur Wahl. Der Niederländer war in verschiedenen Großkonzernen tätig, unter anderem beim US-Lebens- und Futtermittelhändler Cargill und beim US-Konsumgüterkonzern Sara Lee.Die Bayer-Aktie verliert im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 0,79 Prozent auf 40,13 Euro.
DJG/rio/sha
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