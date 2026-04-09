Personalie

Im Aufsichtsrat des Pharmakonzerns stehen Personalveränderungen an. Eine Entscheidung wird bei der Hauptversammlung Ende April erwartet.

OMV-Vorstandschef Alfred Stern soll in den Aufsichtsrat des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer einziehen. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung am 24. April hervor.

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Stern ist einer von zwei Nachrückern für die beiden ausscheidenden Aufseher Paul Achleitner und Colleen A. Goggins, deren Amtszeiten enden.

Als weiterer Vorschlag für den Bayer-Aufsichtsrat steht Marcel Smits zur Wahl. Der Niederländer war in verschiedenen Großkonzernen tätig, unter anderem beim US-Lebens- und Futtermittelhändler Cargill und beim US-Konsumgüterkonzern Sara Lee.

Die Bayer-Aktie verliert im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 0,79 Prozent auf 40,13 Euro.

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

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