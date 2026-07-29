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BBVA-Aktie im Plus: Bank macht Leiter des spanischen Privatkundengeschäfts zum neuen Finanzchef

BBVA-Aktie im Plus: Bank macht Leiter des spanischen Privatkundengeschäfts zum neuen Finanzchef

Die spanische Bank BBVA hat Gonzalo Rodriguez zum neuen Finanzchef ernannt. Der Personalwechsel ist Teil einer Neuaufstellung des Führungsteams.

Werte in diesem Artikel
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BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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Die spanische Bank BBVA hat Gonzalo Rodriguez zum neuen Finanzchef ernannt. Rodriguez ist derzeit Leiter des Privatkundengeschäfts im spanischen Geschäft. Er ersetzt Luisa Gomez Bravo im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung des Führungsteams. Laut BBVA gehört Gomez Bravo zu einer Gruppe von Führungskräften, die von ihren Ämtern zurücktreten. Gomez Bravo war 2023 zum Chief Financial Officer ernannt worden.

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Die BBVA-Aktie notiert im Handel in Madrid am Donnerstag zeitweise 2,02 Prozent höher bei 23,28 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: alphaspirit/123RF, Victoria Heath/unsplash

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DatumRatingAnalyst
24.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 BBVA Neutral UBS AG
15.07.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
10.07.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.