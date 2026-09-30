CTS Eventim-Aktie fällt deutlich Finanzvorstand scheidet mit sofortiger Wirkung aus
CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.
Werte in diesem Artikel
Finanzvorstand scheidet überraschend aus
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, scheidet William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Er war erst mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in das Gremium eingezogen und hatte das Amt des Finanzvorstands der Eventim Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin des Gesamtkonzerns, übernommen. Seine Aufgaben soll interimistisch Philipp Knigge, bisheriger Vice President Finance und Vize im Finanzressort, übernehmen. Zu möglichen Gründen für den überraschenden Abgang machte das Unternehmen keine Angaben.
CTS Eventim-Aktie unter Druck
Die CTS Eventim-Aktie geriet daraufhin deutlich unter Druck. Zwischenzeitlich fällt die CTS Eventim-Aktie im XETRA-Handel um 8,50 Prozent auf 51,70 Euro.. Zuletzt lag der Abschlag bei rund acht Prozent auf 51,90 Euro. Vom Zwischenhoch im August hat die Aktie damit bereits rund 17 Prozent eingebüßt.
Analyst Henrik Paganetty von Jefferies zeigte sich in einem ersten Kommentar gespannt, welchen Einfluss die Personalie auf den für November geplanten Kapitalmarkttag haben könnte. In der Mitteilung des Unternehmens habe es dazu noch keine Aussagen gegeben.dpa-AFX und Dow Jones
Ausgewählte Hebelprodukte auf CTS Eventim
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CTS Eventim
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com