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Personalie

CTS Eventim-Aktie fällt deutlich Finanzvorstand scheidet mit sofortiger Wirkung aus

CTS Eventim-Aktie fällt deutlich Finanzvorstand scheidet mit sofortiger Wirkung aus

CTS Eventim muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
53.50 EUR -3.15 EUR -5.56 %
Charts | News | Analysen

Finanzvorstand scheidet überraschend aus

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, scheidet William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Er war erst mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in das Gremium eingezogen und hatte das Amt des Finanzvorstands der Eventim Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin des Gesamtkonzerns, übernommen. Seine Aufgaben soll interimistisch Philipp Knigge, bisheriger Vice President Finance und Vize im Finanzressort, übernehmen. Zu möglichen Gründen für den überraschenden Abgang machte das Unternehmen keine Angaben.

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CTS Eventim-Aktie unter Druck

Die CTS Eventim-Aktie geriet daraufhin deutlich unter Druck. Zwischenzeitlich fällt die CTS Eventim-Aktie im XETRA-Handel um 8,50 Prozent auf 51,70 Euro.

. Zuletzt lag der Abschlag bei rund acht Prozent auf 51,90 Euro. Vom Zwischenhoch im August hat die Aktie damit bereits rund 17 Prozent eingebüßt.

Analyst Henrik Paganetty von Jefferies zeigte sich in einem ersten Kommentar gespannt, welchen Einfluss die Personalie auf den für November geplanten Kapitalmarkttag haben könnte. In der Mitteilung des Unternehmens habe es dazu noch keine Aussagen gegeben.

dpa-AFX und Dow Jones

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:36 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07.09.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK

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