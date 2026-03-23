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Daimler-Truck-Aktie etwas tiefer: Neue Personalchefin kommt von Audi

24.03.26 20:24 Uhr
Daimler-Truck-Aktie etwas tiefer: Top-Managerin von Audi kommt | finanzen.net

Daimler Truck bekommt eine neue Personalvorständin. Wie der Konzern mitteilte, hat er Yvonne Bettkober zum 1. Oktober in den Vorstand berufen.

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Sie kommt von Audi, wo sie zuletzt "Chief Transformation Officer" war. DaimlerTrucks bisheriger Personalvorstand Jürgen Hartwig wird das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch verlassen.

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Die Aktie von Daimler Truck verliert nachbörslich auf Tradegate leicht um 0,24 Prozent.

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Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12:46Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
23.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
17.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
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23.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
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19.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
17.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

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