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Daimler-Truck-Aktie kaum bewegt: Neue Personalchefin kommt von Audi

25.03.26 08:18 Uhr
Daimler-Truck-Aktie stabil: Top-Managerin von Audi kommt | finanzen.net

Daimler Truck bekommt eine neue Personalvorständin. Wie der Konzern mitteilte, hat er Yvonne Bettkober zum 1. Oktober in den Vorstand berufen.

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Sie kommt von Audi, wo sie zuletzt "Chief Transformation Officer" war. Daimler Trucks bisheriger Personalvorstand Jürgen Hartwig wird das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch verlassen.

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Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,1 Prozent fester bei 41,43 Euro.

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Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

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19.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
17.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

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