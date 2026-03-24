Daimler-Truck-Aktie mit Kursplus: Neue Personalchefin kommt von Audi
Daimler Truck bekommt eine neue Personalvorständin. Wie der Konzern mitteilte, hat er Yvonne Bettkober zum 1. Oktober in den Vorstand berufen.
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Sie kommt von Audi, wo sie zuletzt "Chief Transformation Officer" war. Daimler Trucks bisheriger Personalvorstand Jürgen Hartwig wird das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch verlassen.
Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,15 Prozent fester bei 41,51 Euro.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com