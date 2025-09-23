Delivery-Hero-Aktie stabil: Warren Jenson wird neuer stellvertretender AR-Chef
Delivery Hero hat einen neuen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, ist Warren Jenson dem Kontrollgremium mit Wirkung zum 23. September beigetreten. Dort übernimmt der US-Amerikaner die Aufgaben des ausscheidenden stellvertretenden AR-Chefs Roger Rabalais. Seine Amtszeit läuft bis zum Abschluss der Hauptversammlung 2026.
Die Delivery-Hero-Aktie steigt zwischenzeitlich um minimale 0,04 Prozent auf 26,25 Euro.
DOW JONES
