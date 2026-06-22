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Deutsche Börse-Aktie verliert: Vorstandsvertrag von Stephanie Eckermann vorzeitig verlängert

24.06.26 16:36 Uhr
Kursrutsch bei Deutsche Börse - Vorständin Eckermann erhält neuen Vertrag | finanzen.net

Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse hat den Vertrag von Vorstandsmitglied Stephanie Eckermann vorzeitig um drei Jahre bis Ende Mai 2030 verlängert.

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Die 49-Jährige ist seit Juni 2024 Mitglied des Vorstands des DAX-Konzerns, wo sie das Ressort Post-Trading verantwortet, das die beiden Geschäftsbereiche Securities Services und Fund Services des Nachhandelsdienstleisters Clearstream umfasst. Ihr derzeitiger Vertrag läuft noch bis Ende Mai nächsten Jahres.

Via XETRA fällt die Deutsche Börse-Aktie zeitweise um 1,33 Prozent auf 244,20 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Deutsche Börse, Gil C / Shutterstock.com

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