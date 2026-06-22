Personalie

Deutsche Börse-Aktie verliert: Vorstandsvertrag von Stephanie Eckermann vorzeitig verlängert

24.06.26 16:36 Uhr

Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse hat den Vertrag von Vorstandsmitglied Stephanie Eckermann vorzeitig um drei Jahre bis Ende Mai 2030 verlängert.

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Die 49-Jährige ist seit Juni 2024 Mitglied des Vorstands des DAX-Konzerns, wo sie das Ressort Post-Trading verantwortet, das die beiden Geschäftsbereiche Securities Services und Fund Services des Nachhandelsdienstleisters Clearstream umfasst. Ihr derzeitiger Vertrag läuft noch bis Ende Mai nächsten Jahres. Wer­bung Wer­bung Via XETRA fällt die Deutsche Börse-Aktie zeitweise um 1,33 Prozent auf 244,20 Euro. DOW JONES

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Bildquellen: Deutsche Börse, Gil C / Shutterstock.com