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EVOTEC-Aktie im Minus: Chief Scientific Officer gesucht - Dohrmann scheidet Ende Sept aus

EVOTEC-Aktie im Minus: Chief Scientific Officer gesucht - Dohrmann scheidet Ende Sept aus

EVOTEC sucht einen neuen Chief Scientific Officer (CSO).

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
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Wie das im SDAX und TecDAX notierte Hamburger Biotech-Unternehmen mitteilte, wird der derzeitige CSO Cord Dohrmann sein Amt zum 30. September niederlegen. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Dohrmann und dem Unternehmen getroffen worden.

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Dohrmann ist seit 2010 Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands der EVOTEC. Die Suche nach einer Nachfolge laufe derzeit.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeigt sich die EVOTEC-Aktie stellenweise um 1,53 Prozent tiefer bei 2,84 Euro.

DJG/uxd/brb

DOW JONES

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG

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