DAX 26.220 +0,4%ESt50 6.470 +0,3%MSCI World 4.958 -0,2%Top 10 Crypto 10,40 +0,5%Nas 25.980 -0,8%Bitcoin 69.018 +2,0%Euro 1,1657 -0,1%Öl 91,6 -0,7%Gold 4.635 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Personalie

Gerresheimer-Aktie knickt ein: Uwe Röhrhoff beendet Mandat als Interim-CEO vorzeitig

Gerresheimer-Aktie knickt ein: Uwe Röhrhoff beendet Mandat als Interim-CEO vorzeitig

Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG wenige Wochen vor dem geplanten Ablauf im Oktober 2026 auf eigenen Wunsch beendet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
25.98 EUR -1.40 EUR -5.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Er war zum 1. November 2025 als Interim-CEO der Gesellschaft bis längstens Oktober 2026 bestellt worden. Wie Gerresheimer am Montagabend mitteilte, sollen CFO Wolf Lehmann und Achim Schalk, Mitglied des Vorstands, seine Aufgaben bis auf Weiteres übernehmen.

Werbung

Gerresheimer-Rückschlag wegen Interimchef-Abschied

Die zuletzt nahe 28 Euro stabilisierten Gerresheimer-Aktien haben am Dienstag vorbörslich einen deutlichen Rückschlag erlebt. Der überraschende Rücktritt des Interimchefs Uwe Röhrhoff erhöht wieder die Unsicherheit unter den Anlegern, wie es bei dem angeschlagenen Verpackungshersteller weitergeht.

Die Gerresheimer-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 6,71 Prozent tiefer bei 26,014 Euro.

Das Unternehmen arbeitete seit geraumer Zeit Bilanzunstimmigkeiten auf, die den Kurs Ende Februar bis unter 15 Euro gedrückt hatten. Die seitdem spürbare Erholung hatte dann Ende Juli bei 32 Euro gegipfelt, als ein Spartenverkauf finanzielle Luft schaffte. Seitdem war die Aktie bei etwa 28 Euro auf Richtungssuche.

Werbung

Ein Händler monierte die unklare Lage, die der frühe Rücktritt von Röhrhoff mit sich bringe. Der Manager hat sein Mandat, das ohnehin nur bis längstens Oktober 2026 galt, auf eigenen Wunsch beendet. Finanzchef Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk sollen bis auf Weiteres seine Aufgaben übernehmen.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Aktuelle Gerresheimer Aktie News

Werbung

Gerresheimer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:16 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
04.08.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
30.07.26 Gerresheimer Sell UBS AG
29.07.26 Gerresheimer Halten DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.