HENSOLDT-Aktie höher: Vertrag von CEO Dörre bis Ende 2031 verlängert

25.02.26 09:20 Uhr
HENSOLDT-Aktie fester: CEO-Vertrag bis 2031 verlängert | finanzen.net

HENSOLDT bindet Vorstandschef Oliver Dörre für weitere fünf Jahre und verlängert damit frühzeitig den Vertrag des Konzernchefs. Das Unternehmen setzt so auf Stabilität und strategische Kontinuität.

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Dörres Vertrag bis Jahresende 2031 verlängert. Er führt den Konzern bereits seit 2024.

"Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Rolle als verlässlicher Partner der Bundeswehr und internationaler Kunden weiter gestärkt und gleichzeitig die Transformation hin zu einem skalierbaren, software-getriebenen Verteidigungstechnologieanbieter konsequent vorangetrieben", sagte Aufsichtsratschef Reiner Winkler.

Im XETRA-Handel notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 0,82 Prozent höher bei 80,15 Euro.

DOW JONES

