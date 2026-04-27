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Knorr-Bremse-Aktie tiefer: Vertrag von Finanzchef Weber vorzeitig verlängert

29.04.26 13:50 Uhr
Vertrauensbeweis für den Zahlen-Chef: Knorr-Bremse bindet Weber bis 2027 - Aktie etwas tiefer | finanzen.net

Der Finanzchef von Knorr-Bremse bleibt länger bei dem Lkw- und Zugbremsenhersteller.

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Der Knorr-Bremse-Aufsichtsrat hat den Vertrag von Frank Weber frühzeitig um fünf Jahre bis zum 1. April 2027 verlängert, teilte das im MDAX gelistete am Mittwoch in München mit. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Weber gehört dem Konzernvorstand seit 2020 an.

Die Aktie von Knorr-Bremse verliert auf XETRA leicht um 0,30 Prozent auf 98,85 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Knorr-Bremse AG, Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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15.04.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
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25.02.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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09.04.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
26.03.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
19.02.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Knorr-Bremse HaltenDZ BANK
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14.01.2026Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital

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