Personalie

LVMH-Aktie mit Plus: LVMH ernennt neuen Chef für Modesparte

02.12.25 11:22 Uhr
LVMH krönt neuen Fashion-Boss - Pietro Beccari übernimmt die Luxusmarken - LVMH-Aktie höher | finanzen.net

Die Modesparte des Luxusgüterkonzerns LVMH bekommt einen neuen Chef.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
640,00 EUR -2,90 EUR -0,45%
Wie das französische Unternehmen LVMH mitteilte, hat es Pietro Beccari zum Chairman und CEO der Fashion Group ernannt, die Marken wie Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou, Pucci und Rossimoda umfasst. Beccari folgt auf Sidney Toledano, der nach mehr als drei Jahrzehnten bei LVMH seinen Rücktritt erklärt hat. Die Berufung wird zum 1. Januar wirksam.

Die LVMH-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 0,82 Prozent auf 642,40 Euro.

DOW JONES

