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Micron-Aktie im Fokus: KI-Boom zwingt Chip-Riesen zum Führungsumbau

Micron-Aktie im Fokus: KI-Boom zwingt Chip-Riesen zum Führungsumbau

Micron baut seine Konzernspitze um und beruft zwei langjährige Führungskräfte in neu zugeschnittene Spitzenpositionen.

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Micron Technology Inc.
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• Micron beruft Manish Bhatia zum President und Chief Operating Officer
• Scott DeBoer wird zum President und Chief Technology and Products Officer ernannt
• Sumit Sadana wechselt als Senior Advisor an die Seite von CEO Sanjay Mehrotra

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Neue Führungsrollen mit sofortiger Wirkung

Micron Technology hat Ende August die Beförderung zweier langjähriger Führungskräfte in erweiterte Leitungsfunktionen bekanntgegeben. Manish Bhatia wurde zum President und Chief Operating Officer ernannt, Dr. Scott DeBoer zum President und Chief Technology and Products Officer, beide Änderungen traten mit sofortiger Wirkung in Kraft. Nach Angaben aus der Mitteilung des Unternehmens treibt die Nachfrage aus dem Bereich künstliche Intelligenz (KI) den Bedarf an zusätzlichem und leistungsfähigerem Speicher, dieser Bedarf sei branchenübergreifend zu beobachten und betreffe sowohl neue als auch bestehende Kunden sowie zunehmend kundenspezifische Speicherlösungen. Micron passt vor diesem Hintergrund die Führungsstruktur und die Berichtslinien im Unternehmen an.

Verantwortungsbereiche von Bhatia und DeBoer

Bhatia ist seit 2017 bei Micron tätig und leitete zuletzt als Executive Vice President die globalen Betriebsabläufe des Unternehmens, dazu zählten Fertigung und Fabrikbau, Lieferkette, Beschaffung, Qualität, Informationstechnologie, KI sowie globale Regierungsbeziehungen. In seiner neuen Funktion verantwortet er laut der Mitteilung an die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) die globalen Betriebseinheiten und Geschäftsbereiche Microns und trägt die Ergebnisverantwortung für Investitionen, Fertigungsausführung sowie Kundennachfrage, Preisgestaltung und Lieferung. DeBoer ist seit 1995 im Unternehmen und war zuvor als Executive Vice President Chief Technology and Products Officer für die Technologieentwicklung zuständig, in seiner bisherigen Laufbahn hat er die Einführung von 15 Technologieknoten verantwortet. In der neuen Rolle übernimmt er die Weiterentwicklung der Speicher- und Storage-Roadmap des Unternehmens und beaufsichtigt die Micron Research Labs, ein globales Forschungszentrum für neue Speicher- und Computertechnologien.

Wechsel von Sumit Sadana und Einordnung durch das Management

Zusätzlich zu den beiden Beförderungen wechselt Sumit Sadana, bislang Executive Vice President und Chief Business Officer, in die neu geschaffene Position des Senior Advisor to the CEO. Sanjay Mehrotra, Chairman und Chief Executive Officer von Micron, erklärte laut Unternehmensmitteilung, die Ankündigung solle sicherstellen, dass die Organisation strategisch auf die Bedürfnisse der Kunden in einem von KI geprägten Umfeld ausgerichtet sei. Bhatia und DeBoer hätten außergewöhnliche Beiträge zu Wachstum, Technologieführerschaft und operativer Exzellenz des Unternehmens geleistet, so Mehrotra weiter. Zu möglichen Auswirkungen der Personalentscheidungen auf die Aktie äußern sich die vorliegenden Quellen nicht.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Bangla press / Shutterstock.com

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10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.

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