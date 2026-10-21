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Munich Re-Aktie fester: Vorstandsmitglied Kopff scheidet aus - keine Nachbesetzung

Munich Re-Aktie fester: Vorstandsmitglied Kopff scheidet aus - keine Nachbesetzung

Beim Versicherungskonzern Munich Re wird auf oberster Ebene gespart. Ein Vorstandsmitglied verlässt das Unternehmen und die Stelle wird nicht nachbesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
547.00 EUR 1.60 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen

Die Munich Re verkleinert den Vorstand. Wie der DAX-Konzern mitteilte, scheidet Clarisse Kopff nach einer vierjährigen Amtszeit "im besten gegenseitigen Einvernehmen" mit Ablauf des 31. Oktober aus dem Vorstand aus. Ihre Aufgaben als Leitung von P&C Reinsurance Europe & Latin America übernimmt ihr Vorstandskollege Thomas Blunck zusätzlich zu seiner Funktion als Chef der Rückversicherung. Der Vorstandsposten von Kopff wird dauerhaft nicht nachbesetzt.

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Via XETRA steht die Munich Re-Aktie zeitweise 0,51 Prozent höher bei 549,40 Euro.

DJG/mgo/cbr

DOW JONES

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.

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