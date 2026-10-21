Munich Re-Aktie fester: Vorstandsmitglied Kopff scheidet aus - keine Nachbesetzung
Beim Versicherungskonzern Munich Re wird auf oberster Ebene gespart. Ein Vorstandsmitglied verlässt das Unternehmen und die Stelle wird nicht nachbesetzt.
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Die Munich Re verkleinert den Vorstand. Wie der DAX-Konzern mitteilte, scheidet Clarisse Kopff nach einer vierjährigen Amtszeit "im besten gegenseitigen Einvernehmen" mit Ablauf des 31. Oktober aus dem Vorstand aus. Ihre Aufgaben als Leitung von P&C Reinsurance Europe & Latin America übernimmt ihr Vorstandskollege Thomas Blunck zusätzlich zu seiner Funktion als Chef der Rückversicherung. Der Vorstandsposten von Kopff wird dauerhaft nicht nachbesetzt.
Via XETRA steht die Munich Re-Aktie zeitweise 0,51 Prozent höher bei 549,40 Euro.
DJG/mgo/cbr
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