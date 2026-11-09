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RENK-Aktie gesucht: Finanzchefin wird zum März 2027 ausgetauscht

RENK-Aktie gesucht: Finanzchefin wird zum März 2027 ausgetauscht

Der Panzergetriebehersteller RENK tauscht die Finanzchefin aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
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Jurate Keblyte übernehme mit Wirkung zum März 2027 den Posten, teilte der MDAX-Konzern am Montagabend mit. Sie übernehme den Posten von Anja Mänz-Siebje, die ihren laufenden Vertrag nicht verlängere. Als ausgewiesene Finanzexpertin sei Jurate Keblyte zuletzt als Finanzchefin in verschiedenen Industrieunternehmen tätig gewesen und verfüge über umfassende Kapitalmarkterfahrung sowie tiefgreifende Kenntnisse in der Digitalisierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen.

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"Der Aufsichtsrat dankt Anja Mänz-Siebje bereits heute für ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der RENK Group AG", sagte Klaus Richter, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Sie habe den Börsengang des Unternehmens 2024 maßgeblich begleitet, den Transformationsprozess der Bereiche Finance und IT erfolgreich vorangetrieben und entscheidend dazu beigetragen, die finanzielle Basis für das weitere profitable Wachstum des Unternehmens zu stärken.

Zeitweise klettert die RENK-Aktie im nachbörslichen Tradegate-Handel um 3,65 Prozent auf 36,07 Euro.

/jha/mis

AUGSBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: RENK Group AG

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Datum Rating Analyst
06.11.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 RENK Kaufen DZ BANK
05.11.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 RENK Kaufen DZ BANK

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