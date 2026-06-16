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Sanofi-Aktien mit Tief seit 2020 - Führungswechsel in Forschung

22.06.26 13:08 Uhr
Sanofi im Krisenmodus? Aktie fällt auf Mehrjahrestief | finanzen.net

Die Sanofi-Aktie ist nach einem Wechsel an der Spitze von Forschung und Entwicklung auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen.

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Sanofi S.A.
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Die Aktien von Sanofi sind am Montag wieder auf einen Tiefststand seit dem Jahr 2020 gefallen. Der bisherige stammte von Mitte Mai. Bei 71,53 Euro verloren die Papiere der Franzosen 3,5 Prozent, zuletzt ging es in Paris noch um 2,94 Prozent auf 71,96 Euro abwärts.

Am Morgen hatte Sanofi einen Wechsel an der Spitze im Bereich Forschung und Entwicklung bekannt gegeben.

Dies sei der erste Wechsel in der Führungsriege seit Konzernchefin Belen Garijo ihr Amt übernommen habe, schrieb James Quigley von Goldman Sachs. Garijo hatte im Mai abrupt Paul Hudson beerbt. Angesichts langer Vorlaufzeiten in der Medikamentenentwicklung habe der bisherige Forschungschef Houman Ashrafian recht wenig Zeit bekommen, einen tiefgreifenden Turnaround umzusetzen, so Quigley. Nun übernimmt nach weniger als drei Jahren Paulo Fontoura.

Fontoura könnte zwar nach einer Reihe von Enttäuschungen neuen Schwung bringen, erklärte Quigley. Die Stimmung der Anleger bleibe aber schwach hinsichtlich des Ersatzpotenzials aus der Pipeline für Patentausläufe. Zudem könne der Führungswechsel erst einmal neue Verzögerungen mit sich bringen. Sanofi bleibt laut Quigley eine "Show-me-Story" - die Anleger wollten also erst Beweise für eine Trendwende.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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