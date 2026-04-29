Scout24 verlängert Vorstandsvertrag von CCO Crockford - Aktie im Minus
Scout24 hat sich die Dienste von Chief Commercial Officer Gesa Crockford für vier weitere Jahre gesichert.
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Wie der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte, wurde ihr Vertrag bis März 2030 verlängert. Crockford, die seit gut zwei Jahren im Vorstand sitzt, verantwortet die kommerzielle Strategie von Scout24.
DJG/mgo/sha
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Bildquellen: Scout24