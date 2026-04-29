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Scout24 verlängert Vorstandsvertrag von CCO Crockford - Aktie im Minus

30.04.26 14:04 Uhr
Scout24-Aktie im Minus: Vertragsverlängerung im Vorstand ohne positive Kursreaktion | finanzen.net

Scout24 hat sich die Dienste von Chief Commercial Officer Gesa Crockford für vier weitere Jahre gesichert.

Werte in diesem Artikel
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Scout24
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Wie der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte, wurde ihr Vertrag bis März 2030 verlängert. Crockford, die seit gut zwei Jahren im Vorstand sitzt, verantwortet die kommerzielle Strategie von Scout24.

Die Scout24-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,67 Prozent höher bei 70,80 Euro.

DJG/mgo/sha

DOW JONES

Bildquellen: Scout24

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