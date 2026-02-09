DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,2%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1913 ±-0,0%Öl69,01 -0,2%Gold5.036 -0,5%
Personalie

Strategischer Personalcoup: DroneShield-Aktie schießt nach COO-Ernennung nach oben

10.02.26 08:03 Uhr
DroneShield-Aktie hebt nach Personal-Hammer ab: Dieser Mann soll das Milliarden-Wachstum sichern | finanzen.net

Der Drohnenabwehrspezialist DroneShield hat eine Anpassung in der Führungsebene bekannt gegeben. Anleger reagieren begeistert.

• DroneShield verpflichtet erfahrenen COO für globale Expansion
• Managementwechsel als Reaktion auf beschleunigtes Marktumfeld
• Aktie legt zu

Am Dienstag ging es für die Aktie von DroneShield den zweiten Tag in Folge wieder nach oben: Der Anteilsschein schloss an der Börse in Sydney mit einem Plus von 7,30 Prozent bei 3,380 AUD und reduziert die Verluste auf Monatssicht damit auf 13,33 Prozent. Seit Jahresbeginn kann der Titel nun sogar ein Plus von 9,74 Prozent verbuchen.

Strategischer Neuzugang: DroneShield ernennt Michael Powell zum neuen COO

DroneShield stellt sich für die nächste Wachstumsphase auf und holt Michael Powell als Chief Operating Officer (COO) an Bord. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Die Verpflichtung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Unternehmen vom australischen Tech-Pionier zum globalen Industriepartner wandelt. Powell übernimmt die operative Leitung mit sofortiger Wirkung und soll vor allem die Skalierung der weltweiten Geschäfte absichern.

Antwort auf massives Marktwachstum

Hintergrund der Personalentscheidung ist der anhaltende Nachfrageschub aus den USA und Europa, denn Verteidigungsministerien und Betreiber kritischer Infrastrukturen greifen verstärkt auf die Drohnenabwehr-Lösungen der Australier zurück.

Um mit diesem Tempo Schritt zu halten, hat DroneShield seine Produktion am Standort Alexandria (New South Wales) zuletzt massiv erweitert. Ziel der Kapazitätssteigerung ist es, Lieferzeiten trotz des höheren Durchsatzes kurzzuhalten und die Lieferketten robuster zu machen - eine notwendige Voraussetzung, um sich langfristig in nationalen Rüstungsprogrammen ("Programs of Record") zu etablieren.

Ein Branchenveteran für komplexe Strukturen

Mit Powell gewinnt das Unternehmen nun einen Manager, der mit den Anforderungen hochregulierter Märkte vertraut ist. Er blickt auf über 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Verteidigung, Luftfahrt und sichere Kommunikation zurück. Vor seinem Wechsel zu DroneShield bekleidete er Senior-Positionen bei Branchenriesen wie Thales Australia und Knorr-Bremse, wo er Portfolios im dreistelligen Millionenbereich steuerte. Diese Routine in der Führung multinationaler Teams soll nun dabei helfen, die internen Strukturen an das schnelle Marktwachstum anzupassen.

Fokus auf operative Exzellenz

Während DroneShield technologisch im Bereich Counter-UAS (Unmanned Aircraft Systems) als gesetzt gilt, liegt die Herausforderung nun in der organisatorischen Reife. Powell soll die "operative Schlagkraft" sicherstellen, damit das Unternehmen die nächste Stufe seiner Expansion bewältigen kann.

"Michael ist ein bewährter Experte mit umfassender Erfahrung in der Durchführung komplexer Programme auf globaler Ebene", kommentiert Oleg Vornik, CEO von DroneShield in einer Pressemitteilung die Personalie. "Angesichts der stetig steigenden Nachfrage nach Abwehrsystemen gegen unbemannte Luftfahrtsysteme wird seine Führung maßgeblich dazu beitragen, dass DroneShield diszipliniert, resilient und mit konsequenter Kundenorientierung weiter wächst."

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Droneshield

