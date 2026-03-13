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Talanx-Aktie höher: Vertrag von CEO vorzeitig bis 2030 verlängert

17.03.26 10:51 Uhr
Talanx-Aktie fester: Leue bleibt bis 2030 an der Spitze | finanzen.net

Der Versicherungskonzern verlängert den Vertrag des Vorstandschefs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
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Talanx hat den Vertrag von Vorstandschef Torsten Leue vorzeitig verlängert. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, läuft sein Vertrag nun bis Juni 2030.

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"Herr Leue hat den Konzern als Vorstandsvorsitzender seit Mai 2018 kontinuierlich und äußerst erfolgreich entwickelt", sagte Aufsichtsratschef Herbert K. Haas. "Dies gilt sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg als auch für den kulturellen Wandel der Gruppe."

Auf XETRA steht die Talanx-Aktie zeitweise bei 108 Euro, was einem Plus von 1,60 Prozent entspricht.

DJG/mgo/hab

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Bildquellen: Talanx

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DatumRatingAnalyst
08.12.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Talanx HaltenDZ BANK
13.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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26.09.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13.11.2025Talanx HaltenDZ BANK
14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
20.03.2025Talanx HoldDeutsche Bank AG
19.03.2025Talanx HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.01.2018Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx SellBaader Bank
21.09.2017Talanx SellBaader Bank
14.08.2017Talanx VerkaufenDZ BANK

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