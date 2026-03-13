Talanx-Aktie höher: Vertrag von CEO vorzeitig bis 2030 verlängert
Der Versicherungskonzern verlängert den Vertrag des Vorstandschefs.
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Talanx hat den Vertrag von Vorstandschef Torsten Leue vorzeitig verlängert. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, läuft sein Vertrag nun bis Juni 2030.
"Herr Leue hat den Konzern als Vorstandsvorsitzender seit Mai 2018 kontinuierlich und äußerst erfolgreich entwickelt", sagte Aufsichtsratschef Herbert K. Haas. "Dies gilt sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg als auch für den kulturellen Wandel der Gruppe."Auf XETRA steht die Talanx-Aktie zeitweise bei 108 Euro, was einem Plus von 1,60 Prozent entspricht.
DJG/mgo/hab
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