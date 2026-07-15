Überraschender Wechsel bei BMW: Neue Personalchefin kommt von Airline-Konzern - Aktie tiefer
BMW stellt das Personalressort neu auf: Dorothea von Boxberg übernimmt im September die Rolle der Arbeitsdirektorin von Ilka Horstmeier.
Werte in diesem Artikel
Bei BMW gibt es im September einen Wechsel im Vorstandsressort Personal. Dorothea von Boxberg übernimmt als Arbeitsdirektorin den Posten von Ilka Horstmeier. Die Managerin übergebe im Rahmen einer frühzeitigen Nachfolgeregelung ihr Amt als Mitglied des Vorstands, zuständig für Personal und Immobilien.
Von Boxberg ist aktuell Chief Executive Officer bei Brussels Airlines. Zuvor war sie in mehreren Leitungsfunktionen bei der Deutschen Lufthansa AG und der Lufthansa Cargo AG aktiv - darunter als Vorstandsvorsitzende und Chief Financial Officer von Lufthansa Cargo.
Die BMW-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,31 Prozent auf 58,74 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Aktuelle BMW Aktie News
BMW Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets