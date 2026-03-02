Personalien

Der britische Technologiekonzern Rolls-Royce hat sein Führungsgremium für den nordamerikanischen Markt neu aufgestellt.

• Rolls-Royce verstärkt nordamerikanisches Board

• Fokus auf den US-Markt und Verteidigungssektor

• Schwerpunkt auf Führungserfahrung

Rolls-Royce hat personelle Veränderungen in der Führungsebene seines Nordamerika-Geschäfts bekannt gegeben. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündete, werden General Laura Richardson, U.S. Army (retired) und General Duke Richardson, U.S. Air Force (retired) ab Januar 2026 Mitglieder des Board of Directors von Rolls-Royce North America (RRNA).

Beide neuen Direktoren werden zudem dem Government Security Committee des Boards angehören, wie Rolls-Royce mitteilte. Dies ist Teil des RRNA Special Security Agreement mit dem U.S. Department of War, was ihre Verbindung zu sicherheitsrelevanten Aufgaben betont.

Erfahrene Militärführungen im Board

General Laura Richardson kann auf eine über 38-jährige Karriere bei der US-Army zurückblicken. Zuletzt war sie Kommandeurin des United States Southern Command. Während ihrer Karriere hatte sie unter anderem auch Dienstposten im Weißen Haus, am Capitol und im Pentagon inne.

General Duke Richardson beendete seine 42-jährige Dienstzeit bei der US-Air Force als Kommandeur des Air Force Materiel Command. In dieser Funktion trug er die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus nahezu aller Waffensysteme der Luftwaffe - von der Forschung über Tests bis zur Installation und langfristigen Wartung.

Bedeutung des US-Marktes

Rolls-Royce erhofft sich, dass das Duo wertvolle Impulse für die Aktivitäten in Nordamerika liefern wird. Denn Nordamerika ist laut der Unternehmensmitteilung der größte Einzelmarkt für Rolls-Royce und von zentraler Bedeutung für die Geschäftsbereiche Civil, Defense und Power Systems. Mit dieser Personalentscheidung setzt Rolls-Royce daher einen Schwerpunkt auf Führungserfahrung aus dem US-Verteidigungssektor und signalisiert zugleich die strategische Bedeutung des nordamerikanischen Marktes für das weitere Wachstum.

So reagiert die Rolls-Royce-Aktie

Anleger sind mit den Personalien wohl einverstanden. So klettert die Rolls-Royce-Aktie in London zeitweise um 2,74 Prozent auf 13,39 Pfund.

Redaktion finanzen.net